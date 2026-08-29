/डैम में डूबा खेत तक जाने का रास्ता, 40 हजार की नाव खरीदकर खेती बचा रहे महाराष्ट्र के किसान; प्रशासन 1 साल से आंख मूंदकर खड़ा

किसान भागवत सरनाईक ने कहा,' मेरी 5 एकड़ खेती है, जिसमें ढाई एकड़ बांध में चला गया है. बांध के उस पार ढाई एकड़ खेती है, जिसमें हल्दी की फसल है. खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है. खेत के तीनों तरफ पानी है, जो पुराना रास्ता था वह बांध में चला गया है. अब तक हमने इसी बांध से आवाजाही की है, लेकिन अब इस बांध में पानी ज्यादा आने के कारण हमको नाव लानी पड़ी. 40 हजार में हमने नाव खरीदी है, जिसे चलाना भी हमें नहीं आता है, लेकिन खेत में लगी हल्दी की फसल बर्बाद न हो इसलिए हमने यह नाव लाई है.' ( इनपुट- IANS)