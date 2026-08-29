/डैम में डूबा खेत तक जाने का रास्ता, 40 हजार की नाव खरीदकर खेती बचा रहे महाराष्ट्र के किसान; प्रशासन 1 साल से आंख मूंदकर खड़ा

Maharashtra News: महाराष्ट्र की प्रशासन की लापरवाही के चलते परेशानी से जूझ रहे किसानों का मामला सामने आया है. यहां के वाशिम जिले के मोहजा गांव में किसानों के पास खेत तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है. वैकल्पिक रास्ता भी बंद होने के चलते किसान अपने ही खेत पहुंचने के लिए 40 हजार रुपये की नाव खरीद रहे हैं.
किसान मजबूरी में लबालब भरे डैम के पानी के बीच से नाव चलाकर खेत तक पहुंच रहे हैं. उन्हें रोजाना चार एकड़ में हल्दी की फसल की देखभाल के लिए जान हथेली पर लेकर पानी पार करना पड़ रहा है.
किसानों का आरोप है कि खेत तक जाने वाला वैकल्पिक रास्ता दूसरे किसान ने बंद कर दिया है. इसके बाद खेत तक पहुंचने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया. खेत तक ट्रैक्टर, बैलगाड़ी और बाइक नहीं जा सकती, इसलिए मजबूरी में नाव ही सहारा बन गई. किसानों का कहना है कि उन्होंने पिछले एक साल में कई बार प्रशासन से गुहार लगाई. आवेदन दिए, शिकायतें की लेकिन खेत के लिए रास्ता नहीं बना. बारिश के मौसम में बांध का जलस्तर बढ़ने से खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है.
किसान सुभाष सरनाईक ने 'IANS' से बातचीत में कहा,' अब हमने खेत में जाने के लिए खरीदी है. हमारे पास कोई रास्ता नहीं है. खेत की तीनों तरफ पानी है. पहले वह किसान हमें उसके खेत से जाने देता था, लेकिन अब जब उसने इनकार किया तो हमने प्रशासन के पास रास्ते की मांग की, जिसे 12 महीने बीत गए. प्रशासन सिर्फ तारीख पर तारीख दे रहा है, जिसके चलते हमने खेत में जाने के लिए नाव खरीदी है.'
किसान भागवत सरनाईक ने कहा,' मेरी 5 एकड़ खेती है, जिसमें ढाई एकड़ बांध में चला गया है. बांध के उस पार ढाई एकड़ खेती है, जिसमें हल्दी की फसल है. खेत में जाने के लिए रास्ता नहीं है. खेत के तीनों तरफ पानी है, जो पुराना रास्ता था वह बांध में चला गया है. अब तक हमने इसी बांध से आवाजाही की है, लेकिन अब इस बांध में पानी ज्यादा आने के कारण हमको नाव लानी पड़ी. 40 हजार में हमने नाव खरीदी है, जिसे चलाना भी हमें नहीं आता है, लेकिन खेत में लगी हल्दी की फसल बर्बाद न हो इसलिए हमने यह नाव लाई है.' ( इनपुट- IANS)