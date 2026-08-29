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डैम में डूबा खेत तक जाने का रास्ता, 40 हजार की नाव खरीदकर खेती बचा रहे महाराष्ट्र के किसान; प्रशासन 1 साल से आंख मूंदकर खड़ा


Farmers Using Boats To Reach Farm: महाराष्ट्र में किसान लबालब भरे डैम के पानी के बीच नाव के सहारे अपने खेतों तक पहुंच रहे हैं. यहां किसानों को मजबूरी में 40 हजार की नाव खरीदनी पड़ रही है. प्रशासन से मदद मांगने के बावजूद अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली है.

Written ByIANS
Published: Aug 29, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:43 PM IST
डैम में डूबा खेत तक जाने का रास्ता, 40 हजार की नाव खरीदकर खेती बचा रहे महाराष्ट्र के किसान; प्रशासन 1 साल से आंख मूंदकर खड़ा

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