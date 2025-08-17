Maharashtra: पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा, एक साथ 5 की मौत

Maharashtra News: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक पिता ने पारिवारिक झगड़े के बाद हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. गुस्से में उसने पहले अपने चार मासूम बच्चों को कुएं में धक्का दे दिया और फिर खुद भी कूदकर जान दे दी. इस हादसे में पांचों की मौत हो गई. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है.

पत्नी से विवाद बना मौत की वजह

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक की पहचान अरुण सुनील काले (30) के रूप में हुई है. उसके साथ मरने वालों में उसकी बेटी शिवानी (9) और तीन बेटे प्रेम (7), वीर (6) और कबीर (5) शामिल हैं. शुरुआती जांच से पता चला है कि अरुण का पत्नी शिल्पा से झगड़ा चल रहा था. शिल्पा कुछ दिन पहले घर छोड़कर अपने मायके, येवला (जिला नासिक) चली गई थी. चारों बच्चे अहिल्यानगर के एक आश्रम स्कूल में पढ़ते थे.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल

बच्चों को बाल कटवाने के बहाने बुलाया

शनिवार को अरुण ने बच्चों को स्कूल से यह कहकर निकाला कि वह उन्हें बाल कटवाने ले जा रहा है. बच्चों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर वह सीधे कोरहाले गांव (तालुका राहता) पहुंचा. वहां उसने पत्नी को फोन किया और घर लौटने की गुजारिश की, लेकिन पत्नी ने फोन नहीं उठाया. नाराज होकर उसने कई बार कॉल किए, मगर शिल्पा ने जवाब नहीं दिया और आखिरकार उसका नंबर ब्लॉक कर दिया. इसी गुस्से में अरुण ने पहले बच्चों को एक-एक कर कुएं में फेंक दिया और फिर खुद भी उसमें छलांग लगा दी.

कुएं में मिले शव, गांव में मातम

अहिल्यानगर पुलिस अधीक्षक सोमनाथ घरगे ने बताया कि स्थानीय लोगों ने कुएं के पास खड़ी मोटरसाइकिल और पानी में शव देखकर पुलिस को सूचना दी. इसके बाद राहता थाने की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. सभी पांच शवों को कुएं से बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया. जांच में यह भी सामने आया कि अरुण ने पत्नी को पहले धमकी दी थी कि अगर वह घर नहीं लौटी तो वह खुदकुशी कर लेगा.

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस का कहना है कि मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और पूरे घटनाक्रम की तहकीकात की जा रही है. इस दर्दनाक वारदात ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है. गांव के लोग इस घटना से सदमे में हैं और हर किसी की जुबान पर यही सवाल है कि आखिर एक पिता अपने ही मासूम बच्चों के साथ इतना खौफनाक कदम कैसे उठा सकता है.