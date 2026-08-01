/1 गलती और दर्दनाक हादसा... SUV के साथ नदी में समा गई पत्नी और दोनों बेटियां, पेड़ से लटककर देखता रहा पति

इन दिनों देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं. असम, ओडिशा में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है. महाराष्ट्र में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है. महाराष्ट्र के यवतमाल जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. भारी बारिश के बाद उफान पर आई कुप्ती नदी को पार करने के दौरान एक SUV कार पानी के तेज बहाव में बह गई. कार सवार परिवार में से पति ने पेड़ की शाखा को पकड़कर अपनी जान बचा ली, लेकिन उसकी पत्नी और दो मासूम बेटियां गाड़ी के साथ पानी में समा गईं. तीनों के शव और गाड़ी को बरामद कर लिया गया है.
यह दुखद घटना गुरुवार की है, जब अविनाश खंडारे अपने परिवार के साथ अहिल्यानगर जिले के लोनी इलाके की ओर जा रहे थे. दरव्हा इलाके में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कुप्ती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था और पानी पुल के ऊपर से बह रहा था.
लापरवाही ये रही कि अविनाश ने अंधेरे में पुल पर पानी का बहाव तेज होने के बाद भी उसे पार करने की कोशिश की. उन्हें गहराई और नदी के तेज बहाव का सही अंदाजा नहीं था. लिहाजा कार अनियंत्रित होकर उफनती नदी में बह गई.
जैसे ही कार पानी के तेज बहाव में बहने लगी, अविनाश खंडारे ने जैसे-तैसे पास के एक पेड़ को पकड़कर खुद को बचा लिया. उन्होंने अपनी एक बेटी का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश भी की. हालांकि, बाढ़ का पानी इतना तेज था कि वह उसके हाथ से छूट गई और तेज बहाव में बह गई. वे बेबस होकर आंखों के सामने अपनी पत्नी माधवी और दोनों छोटी बेटियों को कार के साथ पानी में बहते देखने के लिए मजबूर रहे.
परिवार के सदस्यों के अनुसार, अविनाश खंडारे और उनका परिवार रालेगांव में अपनी पत्नी माधवी के मायके गए थे. वहां दिन बिताने के बाद उन्होंने रात का खाना खाया और देर रात अपनी वापसी का सफर शुरू किया था.
इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके पर पहुंचीं. प्रशासन ने रातभर राहत और बचाव अभियान चलाया. बचाव दल ने लगभग 1:30 बजे अविनाश को पेड़ से सुरक्षित नीचे उतारा और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. शुक्रवार को पत्नी और दोनों बेटियों के शव बरामद कर लिए गए हैं. कार भी मिल चुकी है.
इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में पांच दिनों तक व्यापक बारिश की भविष्यवाणी की थी और कई जिलों के लिए रेड, ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किए थे. जुलाई महीने में राज्य में बारिश से संबंधित घटनाओं में 13 लोगों की मौत हो गई थी और 10 घायल हुए थे.
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है. मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए हैं. इस महीने पहले एक दिन में राज्य में बारिश से संबंधित अलग-अलग हादसों में 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 10 घायल हुए थे. उधर प्रशासन राहत अभियान चलाकर प्रभावित इलाकों से सैकड़ों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर रहा है.