हे भगवान! फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से दो फल बेचने वाले गिरफ्तार, दुकान सील

Rat Poison On Fruits: मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली है. यहां के मलाड इलाके में 2 फल विक्रेताओं ने बिक्री के लिए रखे फलों में चूहे मारने की दवाई मिला दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया और आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस के मुताबिक यह मामला स्थानीय निवासी कुणाल सालुंके की शिकायत के बाद सामने आया. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बाजार में 2 फल विक्रेता अपने फलों पर चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को गंभीर खतरा था.

फलों में लगाए चूहे मारने वाली दवाई

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों फल विक्रेताओं को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. इंटरनेट पर वायरल वीडियो में एक फ्रूट सेलर एक हाथ में केले और दूसरे हाथ में रैटोल की ट्यूब पकड़े हुए दिख रहा है. पूछने पर वह कह रहा है कि केले खराब हैं. आसपास खड़े लोग उससे सवाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वह बच्चों के खाए जाने वाले फलों पर यह पदार्थ क्यों लगा रहा है. वीडियो में एक अन्य व्यक्ति अनार की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उस पर भी यह पदार्थ लगाया गया था.

ये भी पढ़ें- 'भारत के बढ़ते दबदबे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे...', राहुल पर भड़के PM मोदी के मंत्री, गांधी परिवार को जमकर सुनाई खरी-खरी

Add Zee News as a Preferred Source

जान के साथ खिलवाड़

इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है. कई लोगों ने लोकल मार्केट में पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी को लेकर चिंता जाहिर की.

शुरुआत में पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि चूहों से फलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि पुलिस ने इस हरकत को खतरनाक और गैरकानूनी बताते हुए कहा कि ऐसे पदार्थों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें पॉइजनिंग और अंगों को नुकसान शामिल है.

ये भी पढ़ें- बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर, रुकीं ट्रेन सर्विसेज

पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस की ओर से फलों में चूहे मारने वाला जहर लगाने वाले फल विक्रेताओं की पहचान मनोज कुमार केसरवानी और बिपिन केसरवानी के रूप में हुई है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 125, 274, 275 और 286 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों के खिलाफ आगे की जांच जारी है. पुलिस ने लोगों से पब्लिक हेल्थ को खतरे में डालने वाली किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया है.