हे भगवान! फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से दो फल बेचने वाले गिरफ्तार, दुकान सील

हे भगवान! फलों पर लगा रहे थे चूहे मारने की दवा, महाराष्ट्र से दो फल बेचने वाले गिरफ्तार, दुकान सील

Vendors Selling Rat Poison On Fruits: महाराष्ट्र में 2 फ्रूट सेलर्स को फलों में चूहे मारने वाली दवाई लगाते हुए पकड़ा गया है. इसको लेकर दोनों फल विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 25, 2026, 10:18 PM IST
Rat Poison On Fruits: मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली है. यहां के मलाड इलाके में 2 फल विक्रेताओं ने बिक्री के लिए रखे फलों में चूहे मारने की दवाई मिला दी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया और आरोपियों को हिरासत में ले लिया. पुलिस के मुताबिक यह मामला स्थानीय निवासी कुणाल सालुंके की शिकायत के बाद सामने आया. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि बाजार में 2 फल विक्रेता अपने फलों पर चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे उपभोक्ताओं को गंभीर खतरा था. 

फलों में लगाए चूहे मारने वाली दवाई

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर दोनों फल विक्रेताओं को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया. इंटरनेट पर वायरल वीडियो में एक फ्रूट सेलर एक हाथ में केले और दूसरे हाथ में रैटोल की ट्यूब पकड़े हुए दिख रहा है. पूछने पर वह कह रहा है कि केले खराब हैं. आसपास खड़े लोग उससे सवाल करते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वह बच्चों के खाए जाने वाले फलों पर यह पदार्थ क्यों लगा रहा है. वीडियो में एक अन्य व्यक्ति अनार की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उस पर भी यह पदार्थ लगाया गया था.  

जान के साथ खिलवाड़ 

इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों में आक्रोश पैदा हो गया है. कई लोगों ने लोकल मार्केट में पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी को लेकर चिंता जाहिर की.

शुरुआत में पूछताछ के दौरान आरोपी ने दावा किया कि चूहों से फलों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए चूहे मारने की दवा का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि पुलिस ने इस हरकत को खतरनाक और गैरकानूनी बताते हुए कहा कि ऐसे पदार्थों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें पॉइजनिंग और अंगों को नुकसान शामिल है.   

पुलिस ने किया गिरफ्तार 

पुलिस की ओर से फलों में चूहे मारने वाला जहर लगाने वाले फल विक्रेताओं की पहचान मनोज कुमार केसरवानी और बिपिन केसरवानी के रूप में हुई है. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 125, 274, 275 और 286 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दोनों के खिलाफ आगे की जांच जारी है. पुलिस ने लोगों से पब्लिक हेल्थ को खतरे में डालने वाली किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया है. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

Maharashtra

