गैंगस्टर से विधायक और फिर 17 साल जेल... सलाखों से बाहर आया महाराष्ट्र का 'सबसे बड़ा डॉन'

Maharashtra: गैंगस्टर व पूर्व विधायक अरुण गवली 17 साल बाद जेल से रिहा हो गया है. 17 साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद गैंगस्टर और राजनेता अरुण गवली उर्फ डैडी बुधवार को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के एक हत्या के मामले में गवली को जमानत दे दी.
Gangster Arun Gawli: महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डॉन कहे जाने वाला अरुण गवली 17 साल बाद जेल से रिहा हो गया है. 17 साल से ज्यादा जेल में बिताने के बाद गैंगस्टर और राजनेता अरुण गवली उर्फ डैडी बुधवार को नागपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के एक हत्या के मामले में गवली को जमानत दे दी. वह मुंबई के शिवसेना पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहे थे.
गवली के खिलाफ मकोका के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था. गवली ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 9 दिसंबर, 2019 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें निचली अदालत द्वारा उसे दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के तहत अरुण गवली को जमानत दी.
गैंगस्टर से विधायक बने अरुण गवली की कहानी काफी दिलचस्प है. अरुण गवली भायखला के दगड़ी चॉल इलाके से शोहरत में आया था. उनकी अखिल भारतीय सेना नाम की एक पार्टी भी है. वो साल 2004 से 2009 तक मुंबई के चिंचपोकली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रहे.लेकिन, गवली को हत्या के मामले में अगस्त 2012 में मुंबई की सेशन कोर्ट ने उम्रकैद की की सजा सुनाई और 17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
अरुण गवली की पैदाइश एक मध्यमवर्गीय परिवार में 17 जुलाई 1955 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोपरगांव में हुई थी. उनके पिता गुलाबराव मुंबई के सिम्प्लेक्स मिल्स में मजदूरी करते थे. जबकि, उनकी मां लक्ष्मीबाई एक गृहिणी थीं. आर्थिक तंगी की वजह से गवली ने दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और मुफलिसी को खत्म करने के लिए कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया.
1980 और 1990 के दशक में मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बड़ा आतंक था. इस दौरान अरुण गवली का गिरोह मुंबई के दगड़ी चॉल इलाके में एक्टिव हो गया और 1980 के दशक में गवली ने दाऊद इब्राहिम के साथ काम करना शुरू कर दिया. लेकिन 1988 में रामा नाइक की हत्या के बाद दोनों एक दूसरे दुश्मन बन गए. और गवली ने इसके बाद लोकल मराठी कम्युनिटी में न सिर्फ लोकप्रियता हासिल की, बल्कि अपना पैर जमाना भी शुरू कर दिया. इसके बाद 1990 के दशक में मुंबई पुलिस के बढ़ते दबाव और गैंगवार से बचने के लिए अरुण गवली ने सियासत में एंट्री की और अखिल भारतीय सेना (ABS) नामक एक पार्टी की स्थापना की. 2004 में उन्होंने चिंचपोकली से पर्चा भरा विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे.
