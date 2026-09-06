गरबा-डांडिया पर घमासान, नहीं चाहिए 'भाईजान'! VHP की अपील पर चढ़ा सियासी पारा

शारदीय नवरात्रि शुरू होने में भले ही अभी 35 दिन का वक्त बाकी है. लेकिन उसी समय होने वाले डांडिया और गरबा में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की अपील को लेकर सियासी बवाल शुरू हो गया है. इस मामले की आंच अब देशभर में फैल सकती है. विश्व हिंदू परिषद ने पूजा-पंडाल और गरबा-डांडिया के आयोजकों से मुसलमानों को कार्यक्रमों में शामिल नहीं करने की अपील की है. विहिप ने इस फैसले की वजह सनातन धर्म की बहू-बेटियों के पारंपरिक गीत-संगीत से जुड़े उत्सव को बिना किसी परेशानी के संपन्न कराना बताई है.
वीएचपी ने प्रवेश से पहले आधार कार्ड की जांच, माथे पर तिलक और पारंपरिक पूजा में भागीदारी जैसे उपाय सुझाए हैं. वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, 'गरबा, डांडिया, दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दूसरे हिंदू त्योहारों में लोगों को हिंदू परंपराओं और आस्था के प्रति सम्मान के साथ शामिल होना चाहिए.'
बंसल ने आगे ये भी कहा, 'बीते कुछ सालों में गरबा और डांडिया नाइट्स के दौरान असामाजिक और कथित ‘जिहादी’ तत्वों ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया. ये लोग गलत नाम और पहचान बताकर उत्सव में शामिल हुए थे. त्योहारों के रंग में भंग डालने की घटनाएं न घटें इसलिए धार्मिक समारोह की पवित्रता और शुचिता बनाए रखने के लिए ये अपील की जा रही है.'
बंसल ने बताया कि विहिप की अपील किसी विशेष धर्म के खिलाफ दुर्भावना से प्रेरित नहीं है. क्योंकि अगर कोई व्यक्ति देवी की पूजा और आराधना में सच्ची आस्था रखता है तो उसका स्वागत है. लेकिन किसी को भी अपनी पहचान छिपाकर गरबा हो, डांडिया, दुर्गा पूजा, काली पूजा, नवरात्रि या गणेश पूजा जैसे धार्मिक आयोजनों में शामिल नहीं होना चाहिए.
आपको बताते चलें कि नवरात्रि और गरबा/डांडिया आयोजनों के दौरान छेड़खानी और पहचान छिपाकर प्रवेश करने के कई मामले देशभर के कई राज्यों से सामने आ चुए हैं. इनमें से कुछ घटनाओं में मुस्लिम युवकों द्वारा पहचान बदलकर गरबा पंडालों में घुसने और महिलाओं से बदसलूकी करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कानूनी कार्रवाई तक की है.
ऐसी घटनाओं के मद्देनजर विश्व हिंदू परिषद ने महीनेभर पहले से 'भाईजान' को डांडिया और गरबा आयोजन से बाहर रखने की मुहिम तेज कर दी है.
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने इस अपील पर आपत्ति जताते हुए कहा कि त्योहार समाज को जोड़ने का काम करते हैं, बांटने का नहीं. हर किसी को अपने धर्म के त्योहार मनाने का अधिकार है. लेकिन ये कहना कि मुसलमानों को अनुमति नहीं दी जाएगी, सही नहीं है. कई संगठन मुसलमानों को आमंत्रित करते हैं. त्योहार लोगों को जोड़ते हैं, बांटते नहीं. अगर कोई उन्हें नहीं बुलाना चाहता, तो न बुलाए. वैसे भी कोई जबरदस्ती वहां नहीं जाता.'
बंगाल से आने वाले और ममता बनर्जी के करीबी सांसद सांसद सौगत रॉय ने वीएचपी के इस रुख की आलोचना करते हुए कहा, 'मैं ऐसी अपील की कड़ी निंदा करता हूं. क्या यह संभव है? इतने सारे भाषाओं, इतने सारे धर्मों और इतनी सारी जातियों वाला देश? वहां ये सब कैसे हो सकता है. विश्व हिंदू परिषद देश में सांप्रदायिकता फैला रही है. हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए.'