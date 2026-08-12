/महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर सरकार की सख्ती, पेपर लीक पर ऐसे लगेगी रोक; क्या है मास्टर प्लान?

Maharashtra News: महाराष्ट्र में कई सरकारी सेवाओं की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को एक विशेष बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए. बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद रहे और उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए.
मुख्यमंत्री के निर्देश के मुताबिक, यह उच्चस्तरीय समिति सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वी राधा की अध्यक्षता में गठित होगी. समिति में पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन विभाग के सचिव डॉक्टर एन रामास्वामी और नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम शामिल होंगे.
समिति राज्य के हर राजस्व विभाग में जाकर छात्रों, शिक्षण संस्थानों के संचालकों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों से संवाद करेगी. उनके सुझाव और समस्याएं जानने के बाद समिति व्यापक रिपोर्ट तैयार करेगी. इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य में भर्ती परीक्षाओं के लिए नई और अधिक सुरक्षित नीति तैयार की जाएगी.
पेपर लीक और परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को महाराष्ट्र में भी लागू करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं. महाराष्ट्र में पहले से इस संबंध में कानून मौजूद है, लेकिन केंद्र का कानून अधिक सख्त होने के कारण उसे राज्य में लागू करने की प्रक्रिया अगले पखवाड़े में पूरी करने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने राज्य में कम से कम 25 हजार सुरक्षित क्लासरूम तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं. भर्ती परीक्षाओं के दौरान इन केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर रहेगा.
बैठक में परीक्षा प्रक्रिया में जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, पुलिस अधीक्षक और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समन्वय भूमिका पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा दूसरे देशों में अपनाई जा रही परीक्षा प्रणालियों, महाराष्ट्र की मौजूदा प्रक्रिया और उसमें संभावित सुधारों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया.