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महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर सरकार की सख्ती, पेपर लीक पर ऐसे लगेगी रोक; क्या है मास्टर प्लान?

Maharashtra Goverment Exam: महाराष्ट्र में सरकारी सेवाओं की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से हाई लेवल की कमेटी का गठन करने का फैसला लिया गया है.

Written ByAshwini Kumar Pandey
Published: Aug 12, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:59 PM IST
महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती परीक्षाओं पर सरकार की सख्ती, पेपर लीक पर ऐसे लगेगी रोक; क्या है मास्टर प्लान?

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Ashwini Kumar Pandey

Ashwini Kumar Pandey

अश्विनी कुमार पांडेय Zee News में पॉलिटिकल एडिटर हैं. उन्हें 19 साल का अनुभव है. महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले अश्विनी को पॉलिटिकल स्टोरीज में महारत हासिल है. महाराष्ट्र में शिवसेना में टूट की खबर ब्रेक की थी, इस टूट के बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई थी. महाराष्ट्र के नाशिक में बांस की लकड़ी पर चलकर नदी पार करने वाले गांव वालो की स्टोरी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने गांव वालों के लिए नदी पर तत्काल पुल बनवाया, जिसके चलते गांव वालों की परेशानी  खत्म हुई. इस कवरेज के लिए उनको बेस्ट रूरल रिपोर्टिंग कैटेगरी में गोल्ड अवॉर्ड मिला था. अश्विनी कुमार पांडेय ने BMM, MBA और एलएलबी भी किया है.

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