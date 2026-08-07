/Maharashtra News: अब PDF रखा या शेयर किया तो सीधे जेल! महाराष्ट्र सरकार ने 114 कट्टरपंथी मैगजीन को किया बैन, गजट जारी

Radical publication banned in maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद रोकने के लिए 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों, पत्रिकाओं और साहित्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. BNSS 2023 की धारा 98(1) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार, ISIS और अल-कायदा से जुड़ी इन पत्रिकाओं को रखना, छापना या शेयर करना गैरकानूनी घोषित किया गया है.
Maharashtra Bans 114 Radical Publications: महाराष्ट्र में आतंकवाद और कट्टरपंथ की जड़ों को सुखाने के लिए सरकार ने एक बेहद सख्त और बड़ा कदम उठाया है. राज्य के गृह विभाग ने 6 अगस्त 2026 को एक राजपत्र जारी कर 114 कट्टरपंथी प्रकाशनों, पत्रिकाओं और साहित्य पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. अब इस तरह के साहित्य की फिजिकल या डिजिटल कॉपी रखना, शेयर करना या पढ़ना आपको भारी मुसीबत में डाल सकता है. आइए तफ्सील से जानते हैं कि सरकार को ये कदम क्यों उठाना पड़ा और सरकार के इस कदम से किन आतंकी संगठनों के मंसूबों पर पानी फिर गया है....
महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) और अन्य खुफिया एजेंसियों की साइबर निगरानी में एक बेहद खतरनाक पैटर्न सामने आया था. जांच में पता चला कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए ऐसा जहरीला साहित्य लगातार फैलाया जा रहा है, जो हिंसक उग्रवाद का महिमामंडन करता है. इन प्रकाशनों का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं का ब्रेनवॉश कर उन्हें कट्टरपंथ की ओर धकेलना और आतंकी संगठनों में नई भर्तियां करना था. सरकार ने माना कि यह साहित्य देश की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक शांति के लिए एक 'टिकिंग टाइम बम' जैसा है.
सरकार द्वारा जारी की गई 114 प्रतिबंधित दस्तावेजों की लिस्ट में दुनिया के कई कुख्यात आतंकी संगठनों का साहित्य शामिल है. इनमें इस्लामिक स्टेट (ISIS), ISKP, अल-कायदा (AQIS) और हिज्ब-उल-मुजाहिदीन जैसे संगठनों के प्रकाशन हैं.
इन प्रमुख मैगजीन और किताबों पर लगा है ताला:
1. Voice of Khurasan Magazine (वॉइस ऑफ खुरासान)
2. Kashmir Kifah-Resilience & Courage
3. The Revolutionary Resurgence
4. The Soul of Resistance
5. Nawai Gazwa-e-Hind
ये धुआंधार कार्रवाई नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 98(1) के तहत की गई है. इस आदेश के बाद इन 114 प्रकाशनों को छापना, बेचना, फॉरवर्ड करना, प्रचारित करना, या यहां तक कि अपने मोबाइल/कंप्यूटर में सेव (Store) करके रखना भी अपराध है. सरकार ने इन सभी दस्तावेजों को जब्त करने का आदेश दिया है. नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
इस बीच, एजेंसियों ने आम नागरिकों के लिए भी एक अलर्ट जारी किया है. अगर आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम या ईमेल पर अनजान नंबर से कोई भी भड़काऊ लेख, पीडीएफ, ऑडियो या वीडियो आता है, तो:
1. उसे बिल्कुल भी शेयर न करें
2. उसे अपने डिवाइस में सेव न रखें
3. तुरंत जांच एजेंसियों या पुलिस को इसकी सूचना दें
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि ऐसी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों की सूचना देने वाले देशभक्त नागरिकों की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी.