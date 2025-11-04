इधर बिहार में मछुआरों की होती रही चर्चा, उधर फडणवीस ने महाराष्ट्र में मुछआरा को दे दी सौगात

Indian Fishermen: महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के मछुआरों को भी किसानों का दर्जा देने का फैसला लिया गया है. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लिया गया उन सभी लाखों मछुआरा परिवारों के लिए नई उम्मीद की किरण लेकर आया है जो समुद्र किनारे बसे हुए हैं. इतना ही नहीं महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला अब पूरे देश के लिए एक मॉडल नीति भी बन सकता है. इसके चलते देश के अन्य इलाकों में रहने वाले मुछआरा परिवारों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है.

पूरे देश में लागू होगा मॉडल!

महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया है. राणे ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार की इस पूरी पहल के बारे में जानकारी मांगी गई है. राणे ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने हमारे राज्य के विभाग सचिव रामस्वामी से मछुआरों को किसान का दर्जा देने के लिए तैयार किए गए सभी जरूरी दस्तावेज और विवरण मांगा है. केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मछुआरों को किसान का दर्जा देकर किए गए राहत और समर्थन का अध्ययन कर रही है. राज्य मंत्री की तरफ से भरोसा जताया गया है कि महाराष्ट्र का यह मॉडल भारत सरकार की तरफ से पूरे देश में लागू किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र में भी चलने लगा योगी मॉडल! इस्लामपुर का नाम बदलकर हो गया 'ईश्वरपुर'

Add Zee News as a Preferred Source

मछुआरों को मिलेगा फायदा

राज्य मंत्री की तरफ से इसे सिर्फ प्रशासनिक कदम न बताते हुए आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बड़ा परिवर्तन बताया है. दरअसल, मछुआरों को किसान का दर्जा मिलने पर उन लोगों को भी वहीं अधिकार और सुविधाएं मिलेंगी जो खेती करने वाले एक सामान्य किसान को मिलती हैं. इन सुविधाओं में सब्सिडी, कर्ज में छूट के साथ-साथ बीमा योजनाओं का लाभ उनके लिए वित्तीय तौर पर कल्याणकारी साबित होगा. सरकार के इस फैसले से मछुआरों की आमदनी और प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की उम्मीद भी जताई है. इतना ही नहीं मछुआरों को किसान का दर्जा मिलने पर उत्पादन और रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे.