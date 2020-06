कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस राज्य ने लिया फैसला, फिर से खुलेंगे जिम-सैलून

महाराष्ट्र: कोरोना वायरस (Coronavirus) के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक सप्ताह के भीतर जिम और सैलून खोलने का फैसला लिया है. इस बात की जानकारी स्टेट मिनिस्टर असलम शेख ने गुरुवार को दी.

महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने कहा कि राज्य में गाइडलाइंस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि अभी तक उद्धव सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने पर कोई फैसला नहीं लिया है.

The state government has decided to re-open gyms and salons in Maharashtra within a week; guidelines will be issued for it. Maharashtra govt has not taken any decision on allowing religious gatherings in the state: Maharashtra Minister Aslam Sheikh pic.twitter.com/3XXc58OAFt

