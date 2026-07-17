/‘लिविंग विल’ पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब अस्पतालों में बनेगा स्पेशल मेडिकल बोर्ड

महाराष्ट्र सरकार ने गंभीर और असाध्य रोगों से जूझ रहे मरीजों के उपचार से जुड़े ‘लिविंग विल (Advance Directives)’ मामलों के निपटारे के लिए महत्वपूर्ण शासन निर्णय जारी किया है. इस फैसले के तहत राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में प्राथमिक (Primary) और द्वितीय (Secondary) मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जीवनरक्षक उपचार (Life Support) हटाने या बंद करने जैसे संवेदनशील मामलों पर समयबद्ध और पारदर्शी निर्णय लिया जा सके.
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के ‘हरीश राणा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य’ मामले में दिए गए निर्देशों के आधार पर लिया गया है. इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने कॉमन कॉज मामले में भी स्पष्ट किया था कि यदि कोई मरीज असाध्य स्थिति में है और उसने पहले से ‘लिविंग विल’ तैयार की है, तो उसकी इच्छा के अनुरूप उपचार वापस लेने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के तहत पूरी की जा सकती है.
लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति पहले से ही लिखित रूप में अपनी इच्छा दर्ज कराता है कि यदि वह गंभीर रूप से बीमार हो जाए, कोमा में चला जाए या असाध्य बीमारी से जूझ रहा हो और खुद फैसला लेने की स्थिति में न हो, तो उसे Life Support, वेंटिलेटर या आर्टिफिशियल फीडिंग कब और कैसे बंद किया जाए. यह व्यक्ति की आत्म-सम्मानपूर्ण मृत्यु (Dignified Death) का अधिकार सुनिश्चित करता है. भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कॉमन कॉज मामले में लिविंग विल को वैध माना था. यह Passive Euthanasia का हिस्सा है, यानी जानबूझकर मौत नहीं, बल्कि प्राकृतिक मृत्यु को होने देना.
सरकार ने अपने आदेश में 13 वर्षों तक गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे हरीश राणा का भी उल्लेख किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उन्हें कृत्रिम भोजन, पानी और लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी थी. इसके बाद 24 मार्च 2026 को दिल्ली एम्स में उनका निधन हो गया. इसी निर्णय के बाद राज्यों को मेडिकल बोर्ड गठित करने के निर्देश दिए गए थे.
सरकारी अस्पतालों में प्राथमिक मेडिकल बोर्ड की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक करेंगे. इसमें एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक और फिजिशियन सदस्य होंगे, जबकि संबंधित चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव की भूमिका निभाएंगे. वहीं द्वितीय मेडिकल बोर्ड की अध्यक्षता जिला शल्य चिकित्सक करेंगे. इसमें एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक, फिजिशियन और सदस्य सचिव के रूप में चिकित्सा अधिकारी शामिल होंगे.
निजी अस्पतालों में प्राथमिक मेडिकल बोर्ड का गठन अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट करेंगे. इस समिति में उपचार करने वाले चिकित्सक, क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ और वरिष्ठ फिजिशियन या सर्जन शामिल होंगे.
इसके अलावा द्वितीय मेडिकल बोर्ड की अध्यक्षता संबंधित अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर करेंगे. इसमें उपचाररत चिकित्सक, संबंधित विषय के कम से कम पांच वर्ष के अनुभव वाले विशेषज्ञ, जिला शल्य चिकित्सक द्वारा नामित बाहरी विशेषज्ञ और जिला शल्य चिकित्सक सदस्य के रूप में शामिल होंगे. मुंबई और मुंबई उपनगर में जिला शल्य चिकित्सक के स्थान पर संबंधित सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक समिति का हिस्सा होंगे.
सरकार ने सभी जिला शल्य चिकित्सकों को अपने-अपने जिलों में पंजीकृत चिकित्सा विशेषज्ञों का पैनल तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति तुरंत की जा सके. इस शासन निर्णय के लागू होने से राज्य में ‘लिविंग विल’ से जुड़े मामलों के निपटारे की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट, पारदर्शी और कानूनी रूप से मजबूत होने की उम्मीद है.