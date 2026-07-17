/‘लिविंग विल’ पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब अस्पतालों में बनेगा स्पेशल मेडिकल बोर्ड

लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें कोई व्यक्ति पहले से ही लिखित रूप में अपनी इच्छा दर्ज कराता है कि यदि वह गंभीर रूप से बीमार हो जाए, कोमा में चला जाए या असाध्य बीमारी से जूझ रहा हो और खुद फैसला लेने की स्थिति में न हो, तो उसे Life Support, वेंटिलेटर या आर्टिफिशियल फीडिंग कब और कैसे बंद किया जाए. यह व्यक्ति की आत्म-सम्मानपूर्ण मृत्यु (Dignified Death) का अधिकार सुनिश्चित करता है. भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कॉमन कॉज मामले में लिविंग विल को वैध माना था. यह Passive Euthanasia का हिस्सा है, यानी जानबूझकर मौत नहीं, बल्कि प्राकृतिक मृत्यु को होने देना.