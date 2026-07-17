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‘लिविंग विल’ पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब अस्पतालों में बनेगा स्पेशल मेडिकल बोर्ड

महाराष्ट्र सरकार ने लिविंग विल (Advance Directives) मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए बड़ा शासन निर्णय जारी किया है. राज्य के सरकारी और निजी अस्पतालों में प्राथमिक एवं द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित किए जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अब गंभीर व असाध्य रोगियों के जीवनरक्षक उपचार बंद करने के फैसले पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लिए जा सकेंगे.

Reported By:Ashwini Kumar Pandey
Published: Jul 17, 2026, 06:42 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:42 PM IST
‘लिविंग विल’ पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, अब अस्पतालों में बनेगा स्पेशल मेडिकल बोर्ड

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