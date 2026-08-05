/महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, एनालॉग पनीर की बिक्री पर बैन; बेचते मिले, तो हो जाएगी जेल!

Maharashtra News: महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य चिंताओं को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर यानी नॉन-डेयरी पनीर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है. ये बैन निर्माण, बिक्री, भंडारण, परिवहन और वितरण पर लागू है. महाराष्ट्र ऐसा करने वाला दूसरा राज्या बना है. इससे पहले छत्तीगढ़ में ऐसा फैसला लिया गया था.
दरअसल, इस फैसले को लेकर सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि जो भी नियम तोड़ते पाया जाएगा, उसपर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई होगी. नियमों की अनदेखी करने वालों को 6 महीने की जेल के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, अगर खाद्य पदार्थ से किसी की मौत होती है, तो आजीवन कारावास के साथ 10 लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान है.
सनाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार, राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे की ओर से गत 30 जुलाई को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें एनालॉग पनीर या नॉन डेयरी पनीर के निर्माण से लेकर परिवहन तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई. वहीं, एफडीए की ओर से भी इस मामले में अपना रुख साफ किया गया है.
विभाग के अनुसार, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई दुकान एनालॉग पनीर को असली डेयरी पनीर बता कर बेचता है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा. इसके अलावा यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2026 के अंतर्गत व्यापारिक गतिविधि माना जाएगा.
गौरतलब है कि एनालॉग पनीर का मुद्दा कोई नया नहीं है. इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में इसको उठाया गया था. उस दौरान विधायकों ने एनालॉग पनीर पर पूरी तरीके से प्रतिबंध की मांग की गई थी. सरकार ने विधायकों की मांग पर विचार कते हुए उसपर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है.
इससे साफ होता है कि महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि नागरिकों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. वहीं, खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों की अनदेखी करने पर एक्शन होना तय है.
आम तौर पर हम सभी ने नकली पनीर के बारे में सुना है. हालांकि, आज के समय में एक खास पनीर के बारे में चर्चा की जाती है. इसको एनालॉग पनीर कहा जाता हैं. सबसे खास बात है कि इसको बेचने पर रोक नहीं है, बल्कि इसको बेचने से पहले ग्राहकों को इसके बारे में जरूर बताया जाए. टेस्ट में भी यह काफी हद तक असली पनीर के जैसा ही होता है.
इस पनीर को वेजिटेबल ऑयल, समेत दूसरे फैट्स,सोया आदि से मिलाकर तैयार किया जाता है. इससे भी खास बात है कि इसमें किसी डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. आम तौर पर इसको दुकानों और रेस्टोरेंट में अधिक इस्तेमाल किया जाता है.