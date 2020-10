एम्स की रिपोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को राहत, जानिए संजय राउत ने क्या कहा

मुंबई: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत मामले में दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल ने सीबीआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी है. जिसमें कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई थी बल्कि अभिनेता ने आत्महत्या की थी. रिपोर्ट सामने आने के बाद अब शिवसेना सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) का रिएक्शन सामने आया है. उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बदनाम करने का आरोप लगाया है.

महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ षडयंत्र

संजय राउत ने कहा कि यह एम्स फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट है. उनका शिवसेना से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि पहले दिन से राज्य सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया. यहां राज्य सरकार, मुंबई पुलिस, ठाकरे परिवार और हम सब के खिलाफ बदनामी की मुहिम चलाई गई. इस सब से सुशांत को न्याय नहीं मिला. ये सब लोग मिलकर सुशांत को और उसके परिवार को भी बदनाम कर रहे हैं.

It is as per the reports of Dr Sudhir Gupta, who is the head of AIIMS Forensic Medical Board in #SushantSinghRajput death case. He doesn't have any political connection or any links with Shiv Sena: Sanjay Raut, Shiv Sena on reports that AIIMS has stated it to be a case of suicide pic.twitter.com/BpXRuAx8DS

— ANI (@ANI) October 5, 2020