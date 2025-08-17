CP Radhakrishnan: NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने सीपी राधाकृष्णन, क्या 'मिशन तमिलनाडु' के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?
CP Radhakrishnan: NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने सीपी राधाकृष्णन, क्या 'मिशन तमिलनाडु' के लिए BJP ने बिछा दी बिसात?

Vice President elections 2025: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 17, 2025, 09:06 PM IST
CP Radhakrishnan with PM Modi
CP Radhakrishnan with PM Modi

NDA Vice President candidate : एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद चुनाव के लिए अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है. एनडीए सहयोगी दलों से मंत्रणा के बाद रविवार को बीजेपी (BJP Parliamentary Board) के संसदीय बोर्ड की अहम बैठक हुई. जिसमें सहमति बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने का ऐलान कर दिया.

संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला

नड्डा ने बताया बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम फाइनल करने के लिए बुलाई गई थी. पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अगले उपराष्ट्रपति पद के लिए बीजेपी के अंदर योग्य उम्मीदवार की तलाश चल रही थी. हालांकि धनखड़ के कार्यकाल के आखिरी दिनों में सरकार के साथ उनकी तल्खी को लेकर माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले किसी नेता को उम्मीदवार चुना जाएगा. 

आपको बताते चलें कि 7 अगस्त को NDA के सभी फ्लोर लीडर की अहम बैठक हुई थी. जिसमें जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी समेत एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता उपस्थित थे. मीटिंग में सभी ने सर्वसम्मति से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन करने के लिए पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम पर सहमति जताई थी. तभी से बीजेपी आलाकमान अपनी विचारधारा वाले उम्मीदवार की तलाश में जुटा था. रविवार 17 अगस्त को दिल्ली में करीब दो घंटे तक चली बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद सीपी राधाकृष्णन के नाम का ऐलान हो गया.

बीजेपी का 'मिशन तमिलनाडु' का हित सधेगा?

बीजेपी दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और यहां तक कि कम्युनिस्ट शाषित केरल में भी एक लोकसभा सीट जीतकर अपना खाता खोल चुकी है. तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है. अभी तक AIADMK की बैसाखियों पर सवार रही बीजेपी अपना काडर और वोट बैंक दोनों मजबूत कर रही है. तमिलनाडु के पिछले बीजेपी अध्यक्ष के रूप में पूर्व आईपीएस अफसर से नेता बने अन्नामलाई ने काफी मेहनत कर चुके हैं. ऐसे में तमिलनाडु में जन्में राधाकृष्णन का नाम उपराष्ट्रपति चुनाव में आगे करके बीजेपी ने 'मिशन तमिलनाडु' की ओर अपना एक कदम और बढ़ा दिया है.  

तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष के रूप में सीपी राधाकृष्ण ने बहुत काम किया. उन्होंने बीजेपी को तमिलनाडु विधानसभा में खाता खोलने से लेकर एक दिन बहुमत में पहुंचाने की बात की थी. तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राधा कृष्णन ने 21 साल पहले 93 दिन की रथ यात्रा निकाली थी. उसका मकसद छुआछूत खत्म करना, आतंकवाद का खात्मा और नदियों को आपस में जोड़ना था. 

FAQ

सवाल- कौन हैं सीपी राधाकृष्णन?
जवाब- तमिलनाडु के तिरुप्पुर में 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे चन्द्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) के पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत आरएसएस और जनसंघ से हुई थी. 

सवाल- सीपी राधाकृष्णन का पॉलिटिकल कैरियर?
जवाब- वो लोकसभा सांसद रह चुके हैं. संसद में वस्त्र उद्योग पर स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं. उनके पास संगठन चलाने का अनुभव है. वो 2003 से 2006 तक तमिलनाडु प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं. वो फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे हैं. उन्होंने मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ कुछ समय के लिए पुडुचेरी के LG का कार्यकाल संभाल चुके हैं.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

Vice President ElectionsCP Radhakrishnan

