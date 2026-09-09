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गणेशोत्सव पर भक्तों को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, 11 से 27 सितंबर तक कोंकण जाने वाले सभी रूट पर टोल फ्री

Maharashtra Announce Toll Free Travel to Ganeshotsav: महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव के मौके पर भक्तों को बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने कोंकण की ओर जाने वाली गाड़ियों मेंम टोलमाफी का फैसला किया है. इसके लिए अलग से पास की व्यवस्था की गई है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 09, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 01:02 PM IST
गणेशोत्सव पर भक्तों को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, 11 से 27 सितंबर तक कोंकण जाने वाले सभी रूट पर टोल फ्री

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