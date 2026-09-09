/गणेशोत्सव पर भक्तों को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, 11 से 27 सितंबर तक कोंकण जाने वाले सभी रूट पर टोल फ्री

टोलमाफी का लाभ लेने के लिए 'गणेशोत्सव 2026 कोंकण दर्शन' लिखे स्वतंत्र स्टिकर या पास उपलब्ध कराए जाएंगे. पास पर वाहन का नंबर और चालक का नाम दर्ज होगा. पुलिस स्टेशन, यातायात पुलिस चौकियों और RTO ऑफिस समेत आवश्यक जगहों पर पास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी. यह पास वापसी के दौरान भी मान्य रहेगा. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (ST) की कोंकण जाने वाली बसों को भी टोलमाफी दी जाएगी. संबंधित बसों के लिए पुलिस या क्षेत्रीय परिवहन विभाग के माध्यम से पास उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार ने टोलमाफी के दौरान संभावित भीड़ और यातायात जाम को देखते हुए पुलिस, यातायात पुलिस, RTO और परिवहन विभाग को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए हैं. पास वितरण और जांच की प्रक्रिया को भी सरल और तेज रखने पर जोर दिया गया है.