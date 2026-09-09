/गणेशोत्सव पर भक्तों को महाराष्ट्र सरकार का तोहफा, 11 से 27 सितंबर तक कोंकण जाने वाले सभी रूट पर टोल फ्री

Maharashtra Announce Toll Free Travel to Ganeshotsav: महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव के मौके पर भक्तों को बड़ी खुशखबरी दी है. सरकार ने कोंकण की ओर जाने वाली गाड़ियों मेंम टोलमाफी का फैसला किया है. इसके लिए अलग से पास की व्यवस्था की गई है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र में गणेशोत्सव के मौके पर अपने गांव जाने वाले भक्तों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है. सरकार ने 11 सितंबर-27 सितंबर 2026 तक कोंकण की तरफ जाने वाले गणेश भक्तों के वाहनों को टोलमाफी देने का फैसला किया है.
टोलमाफी को लेकर लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोंसले ने मंगलवार ( 8 सितंबर 20260 को इसकी जानकारी दी. सरकार ने टोलमाफी के लिए अलग पास और स्टिकर की भी व्यवस्था की है, जो वापसी की यात्रा में भी मान्य होंगे.
सरकार के मुताबिक, यह छूट मुंबई-बेंगलुरु नेशनल हाईवे-48, मुंबई-गोवा नेशनल हाईवे-66 और लोक निर्माण विभाग समेत महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के अंतर्गत आने वाले कोंकण मार्गों पर स्थित टोल नाकों पर लागू होगी. इसके अलावा नगर विकास विभाग के अधीन अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी-न्हावा शेवा अटल सेतु से कोंकण जाने वाले गणेश भक्तों के वाहनों को भी टोलमाफी का लाभ मिलेगा. गणेशोत्सव के दौरान मुंबई, ठाणे, पुणे समेत राज्य के कई हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग कोंकण स्थित अपने मूल गांव जाते हैं. इसके चलते मुंबई-गोवा राजमार्ग और अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहनों की संख्या काफी बढ़ जाती है. सरकार का कहना है कि टोलमाफी से श्रद्धालुओं पर यात्रा का अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा और उनका सफर अधिक सुगम बनाया जा सकेगा.
टोलमाफी का लाभ लेने के लिए 'गणेशोत्सव 2026 कोंकण दर्शन' लिखे स्वतंत्र स्टिकर या पास उपलब्ध कराए जाएंगे. पास पर वाहन का नंबर और चालक का नाम दर्ज होगा. पुलिस स्टेशन, यातायात पुलिस चौकियों और RTO ऑफिस समेत आवश्यक जगहों पर पास उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी. यह पास वापसी के दौरान भी मान्य रहेगा. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (ST) की कोंकण जाने वाली बसों को भी टोलमाफी दी जाएगी. संबंधित बसों के लिए पुलिस या क्षेत्रीय परिवहन विभाग के माध्यम से पास उपलब्ध कराए जाएंगे. सरकार ने टोलमाफी के दौरान संभावित भीड़ और यातायात जाम को देखते हुए पुलिस, यातायात पुलिस, RTO और परिवहन विभाग को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिए हैं. पास वितरण और जांच की प्रक्रिया को भी सरल और तेज रखने पर जोर दिया गया है.
लोक निर्माण मंत्री शिवेंद्र सिंह राजे भोंसले ने कहा कि गणेशोत्सव लोगों की भावनाओं से जुड़ा त्योहार है. कोंकण जाने वाले गणेश भक्तों की यात्रा सुरक्षित, सुगम और आनंददायक बनाने के लिए टोलमाफी का फैसला लिया गया है. सरकार का उद्देश्य है कि भक्त बिना किसी परेशानी के अपने गांव पहुंचकर गणराय का स्वागत कर सकें. ( इनपुट- IANS)