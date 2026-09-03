/महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में जंक फूड की छुट्टी! मेन्यू में बाजरे की खिचड़ी से लेकर लेकर ये हेल्दी चीजें होना जरूरी

महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने प्रदेश की सभी कैंटीनों और सरकारी कार्यक्रमों में हेल्दी खाना अनिवार्य कर दिया है. नए आदेश के तहत अब राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड के चलन को कम करते हुए मिलेट्स और स्प्राउट्स यानी अंकुरित चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है. सरकार का मानना है कि इस फैसले से न सिर्फ लोगों का पाचन तंत्र ठीक रहेगा, बल्कि उनकी सेहत भी दुरुस्त होगी और वो कम बीमार पडे़ंगे. नए आदेश के तहत सरकारी विभागों को अपने कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट में हेल्दी मेन्यू से जुड़ी शर्तों को शामिल करना अनिवार्य होगा.
सरकारी तैयारियों की बात करें तो इस फैसले को अमल में लाने के लिए आईसीएमआर (ICMR) और एफएसएसएआई (FSSAI) की गाइडलाइंस के मुताबिक हेल्दी मेन्यू के नए विकल्प तैयार किए जा रहे हैं. सरकार का ये भी मानना है कि इस फैसले के अमल में आने से धीरे-धीरे कई गैर-संचारी रोगों यानी नॉन-कम्युनिकेबल डिसीज में कमी आएगी.
सरकारी दफ्तरों में जंक फूड को जीरो और अंकुरित और स्वास्थ्यवर्धक भोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है. महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के हालिया आदेश में सरकारी कैंटीन के साथ-साथ आधिकारिक बैठकों और कार्यक्रमों में भी बाजरे की खिचड़ी, अंकुरित अनाज की सब्जी, सोलकढ़ी और दूसरे पौष्टिक खाने-पीने की चीजें उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया है.
सरकार ने यह निर्देश सरकारी प्रस्ताव के जरिए जारी किया है. इसमें अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे कम करने और ज्यादा चीनी, अधिक नमक और अनहेल्दी फैट वाली चीजों की खपत घटाने की बात कही गई है.
स्वास्थ्य विभाग ने मोटापा, शुगर, फैटी लीवर, हृदय रोग और हाई बीपी जैसी बीमारियों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए, कैटरिंग से लेकर किसी भी सरकारी कैंटीन में खाने-पीने की चीजों की पोषण संबंधी जानकारी देने को भी अनिवार्य किया है. विभाग के मुताबिक, बदलते दौर में लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव आया है. लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदत के बीच जो भी सामने दिखा, यानी कुछ भी खा लेने की आदत से भी बीमारियां बढ़ी हैं. इसलिए अब लोग खाने-पीने की आदत में बदलाव करेंगे, कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट पर ध्यान देंगे तो धीरे-धीरे अच्छा खान-पान भी उनकी आदत में शुमार हो जाएगा.
गाइडलाइन में छोटी बैठकों और जलपान के लिए मौसमी फल, भुने या उबले चने और मूंगफली, अंकुरित अनाज, वेजिटेबल पोहा, इडली-सांभर, वेजिटेबल उपमा, बाजरे की खिचड़ी, उबले अंडे, मेवे और बीज शामिल करने की सलाह दी गई है.
कैंटीन के मेन्यू में सेहत के लिए फायदेमंद मिलेट्स यानी मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा या रागी की भाखरी, मल्टीग्रेन चपाती, हाथ से कुटे हुए या ब्राउन राइस, दाल या उसल, कम तेल में पकाई गई हरी पत्तेदार और मौसमी सब्जियां को जगह दी गई है. वहीं कम तेल वाली खिचड़ी, वेजिटेबल पुलाव, पनीर, अंकुरित अनाज से बनी सब्जी और अच्छी तरह पकाई गई मछली, चिकन या मटन भी सरकारी मेन्यू का हिस्सा हो सकते हैं.
इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक्स में कोल्ड ड्रिंक और कार्बोनेटेड और हाई शुगर वाले पेय पदार्थों को न रखने की हिदायत दी गई है. मेन्यू में दही, नमकीन छाछ, लस्सी, नारियल पानी, छाछ, सोलकढ़ी, बिना चीनी वाला दूध, सीमित मात्रा में चीनी या गुड़ डालकर नींबू-पानी और बिना चीनी की ग्रीन और हर्बल चाय रखने का सुझाव भी दिया गया है. वहीं खाने में सलाद रखना जरूरी होगा, और मिठाई की जगह फल रखने के निर्देश दिए गए हैं.