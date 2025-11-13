History of India House: ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित वो पुराना इंडिया हाउस, जहां कभी वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों ने आजादी की चिंगारी सुलगाई थी, अब महाराष्ट्र सरकार के कब्जे में आ जाएगा. जिसके बाद इसे एक यादगार स्मारक के रूप में संरक्षित किया जाएगा. महाराष्ट्र राज्य के संस्कृति मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने बुधवार को ये खुशखबरी दी है, इसके बाद लंदन के इंडिया हाउस की चर्चा तेज हो गई है. पहले जानते हैं आखिर इसे अधिग्रहण करने की बात कहां से आई और क्यों आई, क्या है इसके पीछे की वजह. सब समझते हैं.

स्वतंत्रता संग्राम की धरोहर को बचाने की पहल

ब्रिटेन की राजधानी लंदन में स्थित इंडिया हाउस को महाराष्ट्र सरकार खरीदकर एक यादगार स्मारक के रूप में संरक्षित करेगी. इंडिया हाउस को खरीदने के पीछे वजह पर बात करते हुए राज्य के संस्कृति मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने कहा, "लंदन में रहने वाले भारतीयों ने मेरी यात्रा के दौरान इस इमारत की अहमियत बताई. हम इसे खरीदकर आजादी की लड़ाई की यादें ताजा रखेंगे. इंडिया हाउस, जो कभी विनायक दामोदर सावरकर सहित स्वतंत्रता सेनानियों का निवास स्थान था, वह दुनिया के लिए अब एक स्मारक के तौर पर सामने होगा.

खरीदने का बना प्लान

इंडिया हाउस को खरीदने का फैसला महाराष्ट्र में एक संयुक्त बैठक में लिया गया, जिसमें नासिक की विधायक देवयानी फरांडे और सामान्य प्रशासन, संस्कृति व पुरातत्व विभाग के अधिकारी शामिल थे. बैठक में तय हुआ कि एक बहु-विभागीय कमेटी बनेगी, जो खरीद-फरोख्त और संरक्षण की पूरी योजना तैयार करेगी. कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपी जाएगी, जो आगे की कार्रवाई करेंगे.

महाराष्ट्र सरकार बचा रही स्वतंत्रता संग्राम की धरोहर

ये पहली बार नहीं जब महाराष्ट्र सरकार इस तरह की पहल कर रही है, इसके पहले इस साल की शुरुआत में महाराष्ट्र सरकार ने 18 वीं शताब्दी के मराठा जनरल रघुजी भोंसले की प्रसिद्ध 'रघुजी तलवार' को लंदन में एक नीलामी में 47.15 लाख रुपये में हासिल किया था. तलवार अगस्त में मुंबई वापस भेज दी गई थी. एक अलग घोषणा में, शेलार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज का एक भव्य स्मारक बनाने की योजना पर आगे बढ़ रही है. यानी महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य से जुड़ी धरोहरों, अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए काम कर रही है. अब जानते हैं इंडिया हाउस की कहानी.

इंडिया हाउस है क्या?

उत्तरी लंदन के हाईगेट स्थित क्रॉमवेल एवेन्यू में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत है इंडिया हाउस. जिसे वकील श्यामजी कृष्ण वर्मा के संरक्षण में बनाया गया. इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था. यह संस्थान इंग्लैंड में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय युवाओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता था. यह भवन शीघ्र ही राजनीतिक सक्रियता का केंद्र बन गया, जो विदेशों में क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवाद के लिए सबसे प्रमुख केंद्रों में से एक था.

वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों का क्या है कनेक्‍शन

इंडिया हाउस के संरक्षकों ने उपनिवेशवाद-विरोधी समाचार पत्र, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, प्रकाशित किया, जिसे ब्रिटिश राज ने "देशद्रोही" कहकर प्रतिबंधित कर दिया. कई प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी इंडिया हाउस से जुड़े थे, जिनमें विनायक दामोदर सावरकर, भीकाजी कामा, वी.एन. चटर्जी, लाला हरदयाल, वी.वी.एस. अय्यर, एम.पी.टी. आचार्य और पी.एम. बापट शामिल थे. यानी सरल भाषा में कहे तो यह स्वतंत्रता संग्राम का गुप्त केंद्र बन गया. यहां क्रांतिकारी रहते थे, मीटिंग करते थे, पुस्तकें छपती थीं और ब्रिटिश राज के खिलाफ प्लान बनते थे.आज ये इतिहास की धरोहर है.