मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ित किसानों को लेकर संजय राउत की पीएम से मांग, बोले - किसानों को कर्जमुक्त सहित...

Sanjay Raut Demand For Maharashtra Farmers: महाराष्ट्र में आई बाढ़ की स्थिति को देखते हुए शिवसेना ( UBT) सांसद संजय राउत ने किसानों के लिए मुआवजा मांगा है.
Trending Photos
Maharashtra Rain: महाराष्ट्र में शिवसेना ( UBT) सांसद संजय राउत ने शनिवार 27 सितंबर 2025 को मराठवाड़ा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए पीएम केयर्स फंड से मुआवजा देने और कर्ज माफी की मांग की. उन्होंने सहायता के लिए केंद्र से प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता राशि देने की मागं की. उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को कर्ज मुक्त बनाने के लिए पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल करने की भी बात कही.
संजय राउत ने कहा,' मराठवाड़ा की कठिन स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ मांगें रखी हैं. हमारा यह भी सुझाव है कि पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल महाराष्ट्र के किसानों को कर्ज मुक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए और प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जानी चाहिए. अगर प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से उनका महाराष्ट्र में स्वागत करेंगे.'
ये भी पढ़ें- हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा देशभर का आकर्षण
इसके अलावा संजय राउत ने बाढ़ पर भी खुली चर्चा का आग्रह किया और बंद कमरों में होने वाली बैठकों की आलोचना की. उन्होंने कहा,' हम मराठवाड़ा में किसानों की स्थिति पर चर्चा करेंगे. सभी को बुलाएंगे और हम अपने सुझाव भी देंगे. यह बंद कमरे में बैठकर चर्चा करने की बात नहीं है. पूरा महाराष्ट्र शोक में है.' बता दें कि इससे पहले शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें भारी बारिश, बाढ़ की स्थिति और राज्य में किसानों को हुए नुकसान के बारे में बताया. उन्होंने पर्याप्त केंद्रीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा. पीएम मोदी ने भी केंद्र सरकार का महाराष्ट्र के किसानों के साथ मजबूती से खड़े होने का आश्वासन दिया.
ये भी पढ़ें- 'हमें पूजा में नहीं बुलाया जाता था...', बाकियों से अलग इस रूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल ने भी किसानों की सहायता के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये के मुआवजे के पैकेज की मांग की है. उन्होंने कहा,' महाराष्ट्र एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है. केंद्र सरकार को किसानों की सहायता के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये का मुआवजा पैकेज देना चाहिए. इसके अलावा छात्रों की स्कूल फीस माफ की जानी चाहिए और बिजली समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े खर्च के लिए भी सरकार को मदद करनी चाहिए.' अतुल लोंधे पाटिल ने आगे कहा,' सरकार को किसानों का मजबूती से समर्थन करना चाहिए. किसान फसल बीमा की पुरानी सुविधाओं को बहाल करना भी जरूरी है. वर्तमान 2,215 करोड़ रुपये की सहायता किसानों का मजाक मात्र है.' बता दें कि महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण मराठवाड़ा क्षेत्र और अन्य हिस्सों के किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से मुलाकात कर भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बारे में बताया है.
मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.