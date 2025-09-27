मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ित किसानों को लेकर संजय राउत की पीएम से मांग, बोले - किसानों को कर्जमुक्त सहित...

Maharashtra Rain: महाराष्ट्र में शिवसेना ( UBT) सांसद संजय राउत ने शनिवार 27 सितंबर 2025 को मराठवाड़ा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए पीएम केयर्स फंड से मुआवजा देने और कर्ज माफी की मांग की. उन्होंने सहायता के लिए केंद्र से प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता राशि देने की मागं की. उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को कर्ज मुक्त बनाने के लिए पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल करने की भी बात कही.

संजय राउत की सरकार से मांग

संजय राउत ने कहा,' मराठवाड़ा की कठिन स्थिति को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ मांगें रखी हैं. हमारा यह भी सुझाव है कि पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल महाराष्ट्र के किसानों को कर्ज मुक्त बनाने के लिए किया जाना चाहिए और प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जानी चाहिए. अगर प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से उनका महाराष्ट्र में स्वागत करेंगे.'

देवेंद्र फडणवीस की पीएम से मांग

इसके अलावा संजय राउत ने बाढ़ पर भी खुली चर्चा का आग्रह किया और बंद कमरों में होने वाली बैठकों की आलोचना की. उन्होंने कहा,' हम मराठवाड़ा में किसानों की स्थिति पर चर्चा करेंगे. सभी को बुलाएंगे और हम अपने सुझाव भी देंगे. यह बंद कमरे में बैठकर चर्चा करने की बात नहीं है. पूरा महाराष्ट्र शोक में है.' बता दें कि इससे पहले शुक्रवार 26 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें भारी बारिश, बाढ़ की स्थिति और राज्य में किसानों को हुए नुकसान के बारे में बताया. उन्होंने पर्याप्त केंद्रीय सहायता की मांग करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा. पीएम मोदी ने भी केंद्र सरकार का महाराष्ट्र के किसानों के साथ मजबूती से खड़े होने का आश्वासन दिया.

अतुल लोंधे पाटिल ने किसानों के लिए मांगी मदद

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंधे पाटिल ने भी किसानों की सहायता के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये के मुआवजे के पैकेज की मांग की है. उन्होंने कहा,' महाराष्ट्र एक गंभीर संकट का सामना कर रहा है. केंद्र सरकार को किसानों की सहायता के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये का मुआवजा पैकेज देना चाहिए. इसके अलावा छात्रों की स्कूल फीस माफ की जानी चाहिए और बिजली समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े खर्च के लिए भी सरकार को मदद करनी चाहिए.' अतुल लोंधे पाटिल ने आगे कहा,' सरकार को किसानों का मजबूती से समर्थन करना चाहिए. किसान फसल बीमा की पुरानी सुविधाओं को बहाल करना भी जरूरी है. वर्तमान 2,215 करोड़ रुपये की सहायता किसानों का मजाक मात्र है.' बता दें कि महाराष्ट्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण मराठवाड़ा क्षेत्र और अन्य हिस्सों के किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

FAQ

देवेंद्र फडणवीस ने बाढ़ को लेकर क्या किया?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से मुलाकात कर भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के बारे में बताया है.

किसानों की स्थिति क्या है?

मराठवाड़ा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है.