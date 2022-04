महाराष्ट्र के गृह मंत्री को जैसे ही सुनाई दी अजान, किया कुछ ऐसा; देखते रह गए लोग

पुणे: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के चीफ राज ठाकरे (Raj Thackeray) के एक बयान के बाद लाउडस्पीकर पर अजान (Azaan On Loudspeaker) का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. जहां एक तरफ लोग इसे हटाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग मस्जिद (Mosque) से लाउडस्पीकर पर ही अजान होने देने की वकालत कर रहे हैं. इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री (Maharashtra Home Minister) दिलीप वलसे पाटिल (Dilip Walse Patil) पुणे (Pune) में जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे और तभी उनके कानों में अजान की आवाज सुनाई देती है जिसके बाद वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी हर कोई बात कर रहा है.

बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल सोमवार को पुणे के शिरुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उनको अजान की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो चुप हो जाते हैं और अपने भाषण को बीच में ही रोक देते हैं. अजान के वक्त वो वहां मौजूद अन्य लोगों को भी शांत रहने का इशारा करते हैं.

#WATCH Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil halts his speech midway for Azaan, at an event in Shirur, earlier today pic.twitter.com/IpV35YuIAr

— ANI (@ANI) April 4, 2022