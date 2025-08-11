मानवता शर्मसार! पत्नी की डेडबॉडी बाइक पर बांधकर 80 किमी तक ले गया शख्स, वजह जानकर आंखें हो जाएंगी नम

पत्नी की मौत के बाद अमित वहीं पर पत्नी का शव लेकर बैठ गया और रोने लगा. हाइवे पर भीड़ तो जमा हुई लेकिन अमित की मदद के लिए एक भी हाथ आगे नहीं आया. न पुलिस, न एंबुलेंस और न ही कोई राहगीर जो अमित के साथ खड़ा होकर उसकी मदद कर सके.
सोमवार की दोपहर नागपुर-जबलपुर हाइवे पर एक हृदय विदारक दृश्य दिखाई दिया. ये दृश्य देखकर कोई भी विचलित हो सकता था. इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया. नागपुर जिले के दवलापार थाना इलाके में एक शख्स मोरफटा इलाके में एक महिला का शव अपनी बाइक पर पीछे बांधे हुए लेकर जा रहा था. दरअसल भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने एक पति की पूरी दुनिया उजाड़ दी.
मध्य प्रदेश के सिवनी जिले अमित बुमरा यादव अपनी पत्नी ज्ञारसी यादव के साथ पिछले 10 सालों से नागपुर के कोराडी क्षेत्र में रहते थे. अमित अपनी पत्नी को बाइक पर लेकर घर से निकला था. कौन जनता था कि अमित के जीवन में उसके हमसफर के साथ ये आखिरी सफर होगा. जब पति-पत्नी बाइक पर जा रहे थे तभी अचानक उनके पीछे से एक ट्रक आया और इस दौरान ट्रक के पिछले हिस्से से बाइक को साइड लगी और बाइक पर सवार अमित की पत्नी ज्ञारसी बाइक से नीचे गिर गई और ट्रक के पहियों के नीचे आ गई. इस हादसे में पत्नी ज्ञारसी की मौत हो गई.
पत्नी की मौत कोई मदद के लिए नहीं आया आगे
पत्नी की मौत के बाद अमित वहीं पर पत्नी का शव लेकर बैठ गया और रोने लगा. हाइवे पर भीड़ तो जमा हुई लेकिन अमित की मदद के लिए एक भी हाथ आगे नहीं आया. न पुलिस, न एंबुलेंस और न ही कोई राहगीर जो अमित के साथ खड़ा होकर उसकी मदद कर सके. पूरे वाकए के दौरान अमित मदद के लिए लोगों से गुहार लगाता रहा लेकिन कोई भी उसकी मदद को आगे नहीं आया. इसके बाद अमित ने ये फैसला लिया कि वो अपने पत्नी के शव को अकेला नहीं छोड़ेगा.
अमित ने पत्नी के शव को बाइक पर बांधा और...
अमित ने पत्नी की डेडबॉडी को अपनी बाइक पर पीछे बांध लिया और खामोशी से अपने घर की ओर बढ़ने लगा. रास्ते में सड़क पर चलने वाले हर राहगीर के लिए ये दृश्य सीना चीर देने वाला था. एक पति अपनी अपनी पत्नी के शव को बांधकर अपने घर जा रहा था. ये घटना यह घटना न सिर्फ हमारे समाज की संवेदनहीनता को उजागर करती है, बल्कि एक पति के प्रेम, दर्द और मजबूरी की सच्ची तस्वीर भी पेश करती है.
पुलिस ने बाइक को ट्रैक कर हासिल कर निकाली पूरी जानकारी
एसपी ग्रामीण हर्ष ए पोड्डार ने कहा, 'पुलिस ने खुमारी टोल नाका के पास अमित को रोकने की कोशिश की तो वो नहीं रुका. इसके बाद पुलिस ने बाइक सवार अमित का पीछा किया. तो उसके बारे में पुलिस को पता चला और पूरी सच्चाई मालूम हुई. पुलिस ने पत्नी ज्ञारसी को शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, और पुलिस रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है ताकि मामला दर्ज किया जा सके.'
