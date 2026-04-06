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Hindi Newsदेशमहाराष्ट्र: दो बहनों ने रैकेट चलाकर 50 से ज्यादा कर डाले एबॉर्शन, 50000 की फीस में करती थीं बड़े कांड

महाराष्ट्र: दो बहनों ने रैकेट चलाकर 50 से ज्यादा कर डाले एबॉर्शन, 50000 की फीस में करती थीं बड़े कांड

महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक गर्भपात रैकेट का खुलासा हुआ है. यहां पर एक समूह अवैध तरीके से गर्भपात कराने का काम करता था और इसके लिए न्यूनतम 50000 रुपये तक की डिमांड की जाती थी. पुलिस ने रविवार को छापेमारी कर के इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:42 PM IST
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फोटो- स्क्रीनग्रैब
फोटो- स्क्रीनग्रैब

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के संभाजी नगर से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे जानने के बाद आप सन्न रह जाएंगे. यहां एक ऐसा अवैध धंधा चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ होने के बाद इलाके में हलचल मच गई है. यहां पर खुद महिलाएं ही उन बच्चों का जान ले रही थीं, जो अभी जन्मे भी नहीं हैं. इस बात की जानकारी होने के बाद ही पुलिस ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाया और दो नर्सों के साथ एक चिकित्सक को गिरफ्तार किया गया है. सबसे हैरान करने वाली बात है कि यह पूरा अवैध धंधा लगभग पिछले डेढ़ साल से चल रहा था. 

दरअसल, पुलिस ने हाल में ही संभाजी नगर में एक अवैध गर्भपात रैकेट का भंडाफोड़ किया है. चौंकाने वाली बात है कि इसमें शामिल आरोपी एक स्थानीय मेडिकल कॉलेज में नर्स हैं और यह पूरा अवैध धंधा इसी कनेक्शन के जरिए चलाया जा रहा था. पुलिस को मिली एक गुप्त सूचना के बाद छापा मारा गया और पूरे धंधे का पर्दाफाश हो सका. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

कहां और कैसे काम करते थे आरोपी? 

गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम ने नगर निगम की टीम के साथ मिलकर रविवार को आधी रात को छापा मारा. इस दौरान आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया. वहीं, इसमें उस पीड़ित महिला को भी पकड़ा गया, जो यह प्रक्रिया कराने के लिए यहां पर पहुंची थी. आरोपी की पहचान वर्षा जाधव और ज्योति पवार के रूप में हुई है, जो नर्स है और एक उज्ज्वला गायकवाड़ है, जो मेडिकल कॉलेज में सफाई के कर्मचारी के तौर पर काम करती हैं. हैरान करने वाली बात है कि वर्षा  और उज्ज्वला बहनें हैं. 

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डेढ़ साल से चल रहा था धंधा 

पुलिस ने पाया कि यह अवैध धंधा पिछले डेढ़ साल से सतारा इलाके में उनके घर से ही चलाया जा रहा था. पुलिस को इस गतिविधि की भनक लग गई थी और वे पिछले चार दिनों से संदिग्धों पर नजर बनाए हुए थे. आखिरकार, जब एक महिला गर्भपात करवाने के लिए आई, तो पुलिस को वह पुख्ता जानकारी मिल गई, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी और उन्होंने छापा मार दिया.

रैकेट के काम करने का तरीका था अलग 

जानकारी के अनुसार, इस रैकेट के तार संभाजी नगर के ग्रामीण इलाके तक फैले हुए थे. उन्होंने सिल्लोड तालुका के निलोड में एक डॉक्टर को एजेंट के तौर पर रखा हुआ था. उनका काम करने का तरीका (modus operandi) यह था कि वे संभावित मरीज़ों की पहचान करते थे, उनके घर जाकर एक पोर्टेबल मशीन से सोनोग्राफी करते थे और उसके बाद भ्रूण का लिंग परीक्षण करते थे. एक बार लिंग पता चल जाने के बाद, महिलाओं को गर्भपात के लिए छत्रपति संभाजी नगर लाया जाता था और फिर यह गर्भपात सतारा इलाके में आरोपी के घर पर किया जाता था. बताया जाता है कि उनकी न्यूनतम दर 50,000 रुपये थी.

मामले में तीन की गिरफ्तारी 

इस पूरे मामले में पुलिस ने दो महिलाओं और निलोद के एक चिकित्सक को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक और आरोपी अभी भी फरार है. पुलिस ने शक जताया है कि इस आरोपी से 50 से अधिक गर्भपात किए होंगे. वहीं, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारियों को शक है कि यह एक बहुत बड़ा रैकेट है. चौंकाने वाली बात यह है कि गर्भपात के लिए जरूरी दवाएं बड़ी मात्रा में उस जगह पर भी मिलीं, जहां आरोपी यह काम करता था. मरीजों के घर पर सोनोग्राफी करना और ये खास दवाएं हासिल करना, दोनों ही पूरी तरह से गैर-कानूनी काम हैं. स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वह इस मामले की पूरी और गहरी जांच कर रहा है.

(यह भी पढ़ें: ‘BJP की गुलाम बन चुकी है AIADMK', तमिलनाडु चुनाव में स्टालिन ने बोला हमला, कहा- हिंदी कभी भी मंजूर नहीं करेंगे)

महिला मरीज भी गिरफ्तार 

छापेमारी के दौरान मिली महिला मरीज पहले से ही एक बेटी की मां है; चूंकि उसके पेट में पल रहा बच्चा भी लड़की ही थी, इसलिए परिवार ने गर्भपात करवाने का फैसला किया. हैरान करने वाली बात है कि एक महिला ही उन नन्ही जानों को खत्म करने का काम कर रही थी, जो अभी अपनी मां के पेट में ही थीं. यह घटना उस कड़वी और कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि आज भी हमारे समाज में बेटियों को नहीं चाहा जाता. (रिपोर्ट- विशाल करोले)

(यह भी पढ़ें: तमिलनाडु चुनाव में ब्राह्मणों से बेरुखी क्यों? DMK से BJP तक किसी भी पार्टी ने नहीं दिया टिकट! आखिर क्या है वजह)

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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