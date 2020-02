महाराष्ट्र: यात्री ट्रेन से गिरा तो ड्राइवर ने किया हैरान कर देने वाला ये काम

जलगांव: महाराष्ट्र से गुरुवार को एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई थी जिसके मुताबिक पचोरा-महेजी स्टेशन के बीच एक यात्री ट्रेन से गिर गया था. ऐसे में उस यात्री को बचाने के लिए लोको पायलट ट्रेन को 500 मीटर पीछे ले गया था और यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

अब भारतीय रेलवे ने ड्राइवर दिनेश और गार्ड को सम्मानित करने का फैसला किया है. केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस मामले पर भारतीय रेलवे की तारीफ भी की. रेल मंत्रालय ने एक वीडियो शेयर करते हुए गार्ड और लोको पायलट के प्रयासों की सराहना की.

Today a passenger fell down from 51181 Pass. train between Pachora-Maheji stations of Bhusaval division. To pick the unconscious person, train was backed for 500m. Immediately taken to hospital, now his condition is stable. Prompt action by Loco pilot and Guard saved his life. pic.twitter.com/vHZD3vml0s

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) February 6, 2020