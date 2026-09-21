/काली स्याही, सिर पर चप्पल... राज ठाकरे पर रील बनाना पड़ा भारी, MNS कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लूएंसर से मंगवाई माफी

शुभम जगदाले ने बताया कि दफ्तर में इन्फ्लूएंसर को 'महाप्रसाद' परोसा गया यानी उन्हें अपमानित किया गया. इस घटना पर शेखी बघारते हुए जगदाले ने इसे MNS स्टाइल बताया और कहा कि जो कोई भी राज ठाकरे का अपमान करेगा उसका भी यही हाल होगा. MNS नेता ने कहा,' हम उसे अपने दफ्तर लाए और राज साहब ठाकरे के फोटो के सामने लिटाकर उससे माफी मांगने को कहा. हमने MNS के खास अंदाज में उसे अपनी ही भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसे आप 'महाप्रसाद' भी कह सकते हैं. मेरा मानना ​​है कि अगर कोई राज साहब ठाकरे के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करता है, तो MNS ठीक इसी तरह जवाब देगी.'