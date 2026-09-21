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काली स्याही, सिर पर चप्पल... राज ठाकरे पर रील बनाना पड़ा भारी, MNS कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लूएंसर से मंगवाई माफी

Influencer Humilated In Maharashtra: महाराष्ट्र में एक सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर को रील बनाने के चक्कर में अपमानित होना पड़ा. शख्स को MNS पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परेशान करते हुए उससे जबरदस्ती माफी मंगवाई.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 21, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 01:01 PM IST
काली स्याही, सिर पर चप्पल... राज ठाकरे पर रील बनाना पड़ा भारी, MNS कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लूएंसर से मंगवाई माफी

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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