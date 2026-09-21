/काली स्याही, सिर पर चप्पल... राज ठाकरे पर रील बनाना पड़ा भारी, MNS कार्यकर्ताओं ने इन्फ्लूएंसर से मंगवाई माफी

Maharashtra News: महाराष्ट्र में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक रील के चक्कर में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ गया. दरअसल शख्स ने अपनी रील में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) पार्टी चीफ राज ठाकरे का मजाक उड़ाया था, जिसके चलते पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे अपमानित किया.
इंफ्लुएंसर महेश मोटे को MNS कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और राज ठाकरे की फोटो के सामने लेटने के लिए मजबूर किया. इतना ही नहीं नेताओं ने उनके चेहरे पर काली स्याही भी पोती और सिर पर चप्पल रखकर उनसे आसन करवाकर माफी मांगने वाला एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाया.
MNS नेताओं द्वारा जारी किए गए वीडियो में इन्फ्लुएंसर को रोते हुए अपनी रील के लिए माफी मांगते हुए देखा जा सकता है. उसने हाथ जोड़कर राज ठाकरे और MNS कार्यकर्ताओं से बिना शर्त माफी मांगी और आगे उत्पीड़न न करने की गुहार लगाई.
इन्फ्लुएंसर ने कहा,' मैंने अनजाने में राज साहब के बारे में कुछ गलत कह दिया और मैंने गलती से शुभम दादा और अन्य MNS पदाधिकारियों के बारे में भी अनुचित बातें कह दीं. आज मुझे अपनी गलती का गहरा अफसोस है. इस रील की वजह से मैं इस मुश्किल में फंस गया हूं. मैं MNS पार्टी और आप सभी से तहे दिल से माफी मांगता हूं.' इन्फ्लुएंसर के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे.
हडपसर विधानसभा क्षेत्र के MNS सब डिविजनल प्रेसीडेंट शुभम जगदाले ने आरोप लगाया कि लगभग 15 दिन पहले पोस्ट किए गए एक वीडियो में इन्फ्लुएंसर ने MNS चीफ राज ठाकरे के खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. खबरों के मुताबिक, वह पिछले 15-20 दिनों से केरल में थे. जैसे ही MNS कार्यकर्ताओं को उनके पुणे लौटने और कात्रज इलाके में उनकी मौजूदगी की भनक लगी, वे मौके पर पहुंचे, कात्रज के एक पार्क में उन्हें गिरफ्तार किया और MNS के पब्लिक रिलेशन ऑफिस ले आए.
शुभम जगदाले ने बताया कि दफ्तर में इन्फ्लूएंसर को 'महाप्रसाद' परोसा गया यानी उन्हें अपमानित किया गया. इस घटना पर शेखी बघारते हुए जगदाले ने इसे MNS स्टाइल बताया और कहा कि जो कोई भी राज ठाकरे का अपमान करेगा उसका भी यही हाल होगा. MNS नेता ने कहा,' हम उसे अपने दफ्तर लाए और राज साहब ठाकरे के फोटो के सामने लिटाकर उससे माफी मांगने को कहा. हमने MNS के खास अंदाज में उसे अपनी ही भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसे आप 'महाप्रसाद' भी कह सकते हैं. मेरा मानना है कि अगर कोई राज साहब ठाकरे के खिलाफ ऐसी टिप्पणी करता है, तो MNS ठीक इसी तरह जवाब देगी.'