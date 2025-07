प्यार से कहिए कि हम सम्मान करते हैं और सीख रहे हैं... मराठी विवाद पर अजित पवार ने दिया बचने का सुझाव!

Language Row: मराठी बनाम गैर-मराठी के भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम व NCP प्रमुख अजित पवार ने गैर-मराठी लोगों को सुझाव दिया है. उन्होंने गुरुवार को महाराष्ट्र में गैर-मराठी भाषियों से स्थानीय भाषा के प्रति संवेदनशील और सम्मानजनक होने का आग्रह किया. उन्होंने गैर-मराठी भाषियों को मराठी को कबूल करने और इसे सीखने की इच्छा दिखाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि यह छोटा सा कदम राज्य में बढ़ते भाषाई तनाव के बीच गैर-जरूरी संघर्ष को रोकने में मदद कर सकता है.

उन्होंने कहा कि 'यहां रहने वाले जो भी लोग मराठी नहीं जानते हैं, उन्हें विनम्रता से कहना चाहिए कि 'हमें मराठी नहीं आती, हम सीख रहे हैं.' अगर आप ऐसा कहेंगे, तो कोई परेशानी नहीं होगी.' साथ ही, पवार ने ज़ोर देकर कहा कि जिस राज्य में आप रहते हैं, उसकी भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा हमेशा नहीं होता, कई बार लोग बुरी प्रतिक्रिया देते हैं. आपको उस राज्य की भाषा का, कम से कम थोड़ा तो सम्मान करना ही चाहिए जहां आप रहते हैं.'

