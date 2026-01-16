Advertisement
Maharashtra Result: महाराष्ट्र लोकल बॉडी रिजल्ट में किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े

Maharashtra Local Body Result: महाराष्ट्र के सभी 29 महानगरपालिकाओं के नतीजे आज चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जा रहे हैं. नतीजों में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है. एक नजर में पूरे राज्य के आंकड़े देखने के लिए यहां क्लिक करें. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Jan 16, 2026, 01:56 PM IST
Maharashtra Result: महाराष्ट्र लोकल बॉडी रिजल्ट में किस पार्टी ने दिखाया दम, एक नजर में देखिए पूरे राज्य के आंकड़े

Maharashtra Local Body Election Results 2026: महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2025 के नतीजों का ऐलान हो रहा है. लंबे इंतेजार के बाद 15 नवंबर को वोटिंग हुई और आज यानी 16 नवंबर को रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं. राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के इस चुनावी दंगल के लिए आज बेहद अहम दिन है. भले ही यह निकाय चुनाव हैं लेकिन इन्हें 'मिनि विधानसभा' भी कहा जा रहा है. इसके अलावा एशिया का सबसे अमीर नगर निगम BMC में भी यहीं से आता है तो ऐसे में सारे देश की नजरें इस पर टिक जाती हैं.

महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजे 2026
कुल वार्ड: 2869 | रुझान: 1922
पार्टी सीटें
BJP 988
Shiv Sena (Shinde) 273
Congress 174
Shiv Sena (Thackeray) 137
NCP (Ajit) 111
NCP (Sharad) 19
AIMIM 18
MNS 15
OTH 142

चुनाव मैदान में सबसे खास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुंबई की बीएमसी भी शामिल है, जिसे एशिया की सबसे अमीर सिविक बॉडी में से एक माना जाता है. जिन दूसरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव हुए. उनमें छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिंपरी-चिंचवाड़, पुणे, उल्हासनगर, थाने, चंद्रपुर, परभणी, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघला, पनवेल, भिवंडी-निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली-मिराज-कुपवाड़, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी शामिल हैं.

इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सभी की नजरें

जिन खास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर करीब से नजर रखी जा रही है, उनमें मुंबई, पुणे, थाने, पिंपरी-चिंचवाड़, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर, उल्हासनगर और नवी मुंबई वगैरह शामिल हैं. राजनीतिक गठबंधनों में बड़े बदलावों की वजह चुनावों ने काफी ध्यान खींचा है. पुराने सहयोगी अलग हो गए हैं, जबकि पुराने विरोधी नगर निगम चुनावों के लिए एक साथ आ गए हैं. ठाकरे चचेरे भाई, राज और उद्धव, जिन्होंने पिछले साल जून में अपनी पुरानी दुश्मनी खत्म कर दी थी, आने वाले नगर निगम चुनावों के लिए एक साथ आ गए हैं.

चार साल से मुंबई को नहीं मिला मेयर

स्टेट इलेक्शन कमिश्नर (SEC) के जरिए आज जारी किए गए डेटा के मुताबिक हाल ही में हुए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) में 52.94 परसेंट वोटिंग हुई. गुरुवार को खत्म हुए, शिवसेना (UBT)-MNS गठबंधन के आरोपों से घिरे रहे और बाद में SEC ने उन्हें गलत बताया. आठ साल के गैप के बाद हुए इन चुनावों ने मुंबई के लिए एक अहम सिविक एक्सरसाइज को दिखाया. पिछले BMC चुनाव 2017 में हुए थे, जबकि पिछली चुनी हुई मेयर किशोरी पेडनेकर का टर्म मार्च 2022 में खत्म हुआ था. चुनाव पूरे होने के साथ मुंबई को लगभग चार साल बाद नया मेयर मिलने वाला है.

