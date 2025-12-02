पति 100 रुपये नहीं देता, मुख्यमंत्री 1500 दे रहे... निकाय चुनाव में तो फडणवीस-शिंदे और उद्धव ठाकरे ने बदल लिए दोस्त !

कानूनी उलझन, अंदरूनी खटपट और दोस्ताना माहौल के बीच महाराष्ट्र में निकाय चुनाव कराए जा रहे हैं. पहले फेज में आज 2 दिसंबर को नगर परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव कराए जा रहे हैं. सरकार में भले ही साथ हों लेकिन निकाय चुनाव में दिलचस्प सीन बना है. कहीं शिदे की सेना ने कांग्रेस से हाथ मिला रखा है तो कहीं शिवसेना और एनसीपी खिलाफ हैं. बीएमसी चुनाव अभी आगे होगा. कुछ उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होने के खिलाफ कोर्ट में चल रही अपीलों की वजह से 24 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और 154 सदस्यों का चुनाव 20 दिसंबर को होगा. बाकी जगहों पर आज मतदान हो रहा है. 5 प्वाइंट्स में पूरी बात समझिए.

1. वैसे तो राज्य निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर को 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के लिए चुनाव की घोषणा की थी लेकिन, जिन सीटों पर उम्मीदवारों ने जिला अदालत में अपील की और फैसला 23 नवंबर या उसके बाद आया, वहां चुनाव टालना पड़ा. कानून के तहत अगर अध्यक्ष पद पर अपील थी तो पूरे निकाय (अध्यक्ष सहित सभी सदस्य) का चुनाव एक साथ होगा और अगर सिर्फ सदस्य पद पर अपील थी, तो सिर्फ उसी वार्ड का चुनाव बाद में कराया जाएगा.

2. निकाय चुनाव में भाजपा का गठबंधन महायुति भी बिखरा दिख रहा है. तीनों सहयोगियों यानी भाजपा, शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी में क्रेडिट लेने की होड़ मची है. कई सीटों पर ये आपस में ही फाइट कर रहे हैं. सिंधुदुर्ग जिले की कंकावली नगर परिषद में दिलचस्प सीन बना है. एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एकसाथ आ गई है. बीजेपी के खिलाफ यहां शिंदे और उद्धव के नेता एकजुट हैं.

3. इसी तरह धाराशिव जिले में ओमेगा नगर परिषद में शिंदे सेना और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है. यहां भी इनके गठबंधन का मुकाबला भाजपा कैंडिडेट से है. नासिक की येओला नगर परिषद में शिंदे सेना और एनसीपी (शरद पवार) मिलकर बीजेपी-एनसीपी (अजित पवार) के गठबंधन को चैलेंज कर रहे हैं. इस तरह का सीन और नया गठबंधन कई सीटों पर दिख रहा है. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे नई दिशा भी दे सकते हैं.

4. इधर बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है. मुंबई में निकाय चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप–प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति सरकार और भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में चुनाव अब 'पैसा फेंको, तमाशा देखो' मॉडल पर चल रहा है. उद्धव ने आरोप लगाया कि महायुति के अंदर ही मारामारी मची हुई है. उन्होंने कहा कि कुकर में जैसे उबाल आता है, वैसे ही मालवण और कोंकण में आपस में ही लड़ाई शुरू हो गई है. बैग भर-भरकर पैसे पकड़े जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं. जो भाजपा के हैं, उन्हें क्लीन चिट दी जा रही है, जबकि अन्य पर कार्रवाई हो रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह पूरी व्यवस्था एक 'वॉशिंग मशीन' की तरह चल रही है. किसी को भी इसमें डालो, वो धुलकर ही बाहर आता है.'

5. उद्धव ठाकरे ने भाजपा के मंत्री जयकुमार गोरे पर करारा प्रहार किया है. उन्होंने कहा कि यह मंत्री बाहर से 'गोरे' हैं, लेकिन मन से 'काले'. उद्धव ने कहा कि इन्होंने (मंत्री) ने कहा है कि अगर पति तुम्हें 100 रुपये नहीं देता, तो मुख्यमंत्री तुम्हें 1500 रुपये दे रहे हैं. यह पति-पत्नी में झगड़ा लगवाने जैसा है. 1500 रुपये देकर निष्ठा खरीदने की कोशिश हो रही है. ये लोग महिलाओं से कह रहे हैं कि पति को छोड़कर मुख्यमंत्री पर भरोसा करो. यह कैसी सोच है? किस प्रकार का भ्रष्टाचार है? ऐसे लोगों के हाथों में हम मुंबई नहीं दे सकते.