महाराष्ट्र में बन रहा नया सीन? शरद पवार से अचानक मिले उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के नेता नहीं थे

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का गठबंधन दरकता दिख रहा है. विपक्षी महाविकास आघाडी (एमवीए) में मतभेद के बीच आज शिवसेना (UBT) के नेता उद्धव ठाकरे अचानक मुंबई में NCP (एसपी) प्रमुख शरद पवार से मिलने पहुंचे. पार्टी सूत्रों ने बताया कि ठाकरे पूर्व केंद्रीय मंत्री पवार के दक्षिण मुंबई स्थित आवास ‘सिल्वर ओक’ पहुंचे और एक घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की. गौर करने वाली बात यह है कि इस मीटिंग से कांग्रेस नदारद थी. बाद में एनसीपी (एसपी) नेता जयंता पाटील ने बताया कि कांग्रेस नेता मौजूद नहीं थे क्योंकि उद्धव जी और पवार साहिब मिलना चाहते थे.

Mumbai: Maharashtra NCP (SP) President Jayant Patil says, "There was a discussion about Maha Vikas Aghadi. The Congress leaders were not present today because Uddhav Ji and Pawar Sahib had a conversation and wanted to meet. I was also there at the time, but I was not invited to… pic.twitter.com/X4VECRJ8IC

