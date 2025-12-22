महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी: उद्धव-पवार के लिए अशुभ संकेत, पर शिंदे-अजीत भी ज्यादा खुश नहीं होंगे

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, अब महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं. भाजपा गदगद है. बिहार और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की जनता ने उसे एक जैसा मैसेज दिया है. दोनों राज्यों में भगवा दल सबसे आगे है. हां, महाराष्ट्र में भाजपा के सत्ता में आने के एक साल बाद पार्टी ने 288 स्थानीय निकायों में सबसे ज्यादा 129 पर अपना दबदबा साबित किया है. वह राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे विपक्षी दलों के लिए गहरा संदेश लिए हुए हैं. उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए भी गहन मंथन का वक्त है. शरद पवार की पार्टी की सेहत अब ठीक नहीं लग रही. मैसेज तो भाजपा के सहयोगियों के लिए भी बड़ा है. 5 प्वाइंट्स में जानिए नतीजे क्या कह रहे हैं.

1. उद्धव - पवार के लिए अशुभ संकेत: पिछले साल विधानसभा चुनाव हारने के बाद विपक्ष के लिए महाराष्ट्र से अशुभ संकेत ही मिले हैं. स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे बोल रहे हैं कि कांग्रेस+ अभी तक संगठनात्मक रूप से उबर नहीं पाए हैं. शिवसेना (UBT) और NCP (SP) तो अपनी सीटों की संख्या को डबल डिजिट तक नहीं पहुंचा पाए. इस हार के बाद ग्राउंड लेवल का वर्कर निराश होगा और उसे साथ जोड़े रखना मुश्किल होने वाला है. वैसे भी पार्टी के टूटने के बाद दोनों का आधार हिला हुआ है. कांग्रेस बार्गेनिंग में खुद को थोड़ा ऊपर मान सकती है, ज्यादा नहीं.

हां, सत्ताधारी महायुति अलायंस ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है. इसमें शिवसेना ने 51 स्थानीय निकाय और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने 33 सीटें जीतीं. कांग्रेस का विपक्षी गठबंधन (महा विकास अघाड़ी) मुश्किल से 50 के आंकड़े तक पहुंच सका. इसमें भी कांग्रेस ने 35 और शिवसेना (UBT) और NCP (शरद पवार) ने मात्र आठ-आठ सीटें जीती हैं. उद्धव और शरद पवार दोनों के लिए चिंता की बात है. उनकी पार्टी तो टूटी ही थी, अब नई पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी.

2. फडणवीस विजेता: भाजपा के लिए यह जीत 15 जनवरी को होने वाले मुंबई नगर निगम चुनावों से पहले एक बड़ा गिफ्ट है. दिल्ली से मुंबई तक के नेता उत्साहित हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में पार्टी का जनाधार बढ़ा है. यही वजह है कि पार्टी के लोग केंद्रीय नेतृत्व के साथ-साथ देवा भाऊ को भी क्रेडिट दे रहे हैं. लोकल इलेक्शन से पहले गठबंधन में एक अजीब सी असमंजस और तनातनी की स्थिति बन गई थी. डिप्टी CM एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ विधायकों को तोड़ने के आरोप लग रहे थे. हाल के महीनों में गठबंधन में शिवसेना और NCP के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और दूसरी अनियमितताओं के आरोप लगे तो भी सियासी चुनौती बढ़ती दिखी. हालांकि देवा भाऊ ने सब सेट कर दिया. यही वजह है कि महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने जीत का श्रेय फडणवीस के राजनीतिक रोडमैप और विजन को दिया है. CM ने लोकल चुनावों से पहले पूरे राज्य में 38 रैलियों को संबोधित किया था. यह सत्तारूढ़ गठबंधन में आई बाधाओं को पार करते हुए सहयोगियों को साथ लाने की उनकी क्षमता का टेस्ट था.

3. ये मैसेज सबके लिए: जीत के बाद सीएम ने कहा कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव 2025 में भाजपा को मिली जीत महाराष्ट्र की जनता द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर दिखाया गया विश्वास है. देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि BJP ने एक बार फिर महाराष्ट्र में खुद को नंबर एक पार्टी के रूप में स्थापित किया है. इसको लेकर एक तस्वीर भी भाजपा के नेता खूब शेयर कर रहे हैं. वह है 'महाराष्ट्र में फिर भाजपा नंबर वन'. सीएम फडणवीस ने बताया है कि नगर सेवकों की सीटों पर गौर करें तो 2017 में भाजपा ने 1602 सीटें जीती थीं जो अब बढ़कर 3325 (47.82 %) हो गई हैं यानी भाजपा ने दोगुनी से भी ज्यादा सीटें जीती हैं. हमने महायुति के तौर पर 4331 सीटें (62.30 %) जीती हैं. कुल सीटें 6952 हैं.

4. बीएमसी चुनाव पर असर: यह तो साफ है कि बहुत जल्द होने वाले बीएमसी चुनावों पर इसका असर दिखने वाला है. एक BJP नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि ये नतीजे 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं में ज्यादा आत्मविश्वास भरने में मदद करेंगे. ऐसे ही हवा बही तो उद्धव ठाकरे का दबदबा मुंबई में भी घट सकता है जबकि शिवसेना (UBT) पिछले तीन दशकों का प्रभाव बनाए रखना चाहेगी.

5. भाजपा के सहयोगी भी ज्यादा खुश नहीं? पहले, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को समझना होगा कि भाजपा ने कैसे लोकल चुनावों का कैंपेन भी ऐसे किया जैसे संसदीय या विधानसभा चुनाव हो. यह अपने जमीनी बेस को टेस्ट करने का मौका था और यह देखने का भी कि वह 'शत प्रतिशत भाजपा' के बड़े लक्ष्य से कितनी दूर है. यह वह राजनीतिक भविष्य है जिसकी भाजपा महाराष्ट्र में कल्पना करती है. यह ऐसी स्थिति होगी जब उसे अपने सहयोगियों की भी जरूरत नहीं होगी. लोकल चुनावों में दबदबा भाजपा के उस लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम है. जाहिर है कि भाजपा के सहयोगी भी इस चुनाव को शायद उस पॉजिटिव नजरिए से नहीं देखेंगे जैसा कि पार्टी खुद देख रही है. अजीत पवार और एकनाथ शिंदे भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते. वह भाजपा को बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ता देख रहे हैं.