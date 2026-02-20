Advertisement
trendingNow13117050
Hindi NewsदेशDNA: जिस खेल ने कभी रुकवाया था महायुद्ध आज वही बना कट्टरता का अड्डा... महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?

DNA: जिस खेल ने कभी रुकवाया था महायुद्ध आज वही बना कट्टरता का अड्डा... महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?

Radicalistaion Links To Footbal Club In Maharashtra: दुनियाभर में जहां आपको फुटबॉल के कई दीवाने नजर आ जाएंगे तो वहीं महाराष्ट्र में इस खेल की आड़ में कट्टरता का जहर उगला जा रहा था. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 20, 2026, 11:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: जिस खेल ने कभी रुकवाया था महायुद्ध आज वही बना कट्टरता का अड्डा... महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?

Football CLub Linked To Radicalistaion: दिल्ली बम ब्लास्ट से पता चला कि मेडिकल कॉलेज भी कट्टरपंथ के केंद्र बन गए थे लेकिन अब फुटबॉल क्लब्स में कट्टरपंथ की जड़ें फैली मिली हैं. जानते हैं कि कैसे देश के एक बड़े राज्य में फुटबॉल के जरिये कट्टरपंथ का किक लगाया जा रहा है. इस किक को कुछ लोग फुटबॉल जिहाद का नाम दे रहे हैं. कैसे खेल-खेल में युवाओं का ब्रेनवॉश किया जा रहा है, उन्हें कट्टरपंथी बनाया जा रहा है. फुटबॉल को कट्टरपंथ का हथियार बनाने का ये मामला सामने आया है महाराष्ट्र से. 

फुटबॉल के नाम पर फैलाई जा रही कट्टरता

महाराष्ट्र ATS की जांच में सामने आया है कि यवतमाल और अहिल्यानगर जिलों में फुटबॉल क्लब्स को नौजवानों का ब्रेनवॉश करने का केंद्र बना दिया गया था.  इसी हफ्ते ATS ने 21 ठिकानों पर छापेमारी की थी जिसमें सामने आया था कि फुटबॉल खिलाने की आड़ में नौजवानों के अंदर कट्टरपंथ का जहर भरा जा रहा था. इन छापों के दौरान पुलिस ने कट्टरपंथ से जुड़ा साहित्य और तलवार जैसे धारदार हथियार बरामद किए हैं. माता पिता अपने बच्चों को खिलाड़ी बनाने के लिए क्लब्स में भेज रहे थे और वहां कट्टरपंथी इन बच्चों का ब्रेनवॉश कर रहे थे. पहले विश्वयुद्ध के दौरान बेल्जियम में ब्रिटिश और जर्मन साम्राज्य की सेनाएं आमने-सामने थीं. जब क्रिसमस आया तो दोनों देशों के फौजियों ने फुटबॉल खेलने के लिए एक दिन का युद्धविराम किया था. वर्ष 1969 में पेले और उनका क्लब सांतोस FC फ्रेंडली मैच खेलने के लिए गृहयुद्ध से जूझते नाइजीरिया गया था. पेले को देखने के लिए दोनों पक्षों ने 48 घंटे के युद्धविराम की घोषणा की थी. यही पहल आगे जाकर पूर्ण युद्धविराम में बदली थी. वर्ष 2006 में आइवरी कोस्ट की फुटबॉल टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था तब टीम के खिलाड़ियों ने अपने देश में गृहयुद्ध समाप्त करने की गुहार लगाई थी. इस अपील के एक हफ्ते बाद दोनों पक्ष युद्धविराम पर सहमत हो गए थे. 

महाराष्ट्र के बाहर जुड़े तार 

इसी दीवानेपन और प्यार की भावना की वजह से फुटबॉल को दुनिया में BEUATIFUL GAME की संज्ञा दी गई है लेकिन महाराष्ट्र के दो जिलों में इसी फुटबॉल को बारूदी इरादों का हथियार बना दिया गया. ATS को जानकारी मिली थी कि यवतमाल के पुसाड इलाके में स्थित एक क्लब में नौजवानों का ब्रेनवॉश किया जा रहा है. जब जांच की गई तो सामने आया कि पुसाड के एक  क्लब में खेलने वाले कुछ नौजवानों को राज्य के बाहर भी भेजा गया था. पुलिस ने जब पुसाड के फुटबॉल क्लब्स में छापेमारी की तो पता चला कि फुटबॉल की आड़ में कट्टरपंथी बनाने का ये रैकेट कई जगह चल रहा था. ये कोई छोटा मोटा कट्टरपंथी रैकेट नहीं है. इसके तार महाराष्ट्र के बाहर भी जुड़े हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

फुटबॉल से खतरा

बीजेपी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में अब ऐसी साजिशों की आड़ में फुटबॉल जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है. महाराष्ट्र ATS के सूत्रों ने ज़ी न्यूज़ को ये भी बताया है कि सिमी से जुड़े तत्व इस कट्टरपंथी गैंग का हिस्सा थे. ये तथ्य बताता है कि कागजों पर भले ही सिमी को बैन कर दिया गया हो, लेकिन सिमी का मजहबी कट्टरपंथ आज भी अलग-अलग शक्ल में जिंदा है. यूरोप के कुछ देशों में फुटबॉल क्लब्स को राजनीतिक विचारों के प्रचार-प्रसार का जरिया बनाया गया था. मोरक्को और ट्यूनीशिया जैसे देशों में तो फुटबॉल के जरिए सत्ता और सिस्टम का विरोध भी किया गया लेकिन ये दुनिया में ये पहली बार है जब फुटबॉल जैसे खूबसूरत खेल के साथ मजहबी कट्टरपंथ से जुड़ा खतरा सामने आया है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

DNADNA Analysis

Trending news

महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
DNA
महाराष्ट्र में फुटबॉल क्लब के नाम पर कैसे किया जा रहा युवाओं को गुमराह?
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
kerala politics
कांग्रेस के सांसद क्यों लड़ना चाहते हैं विधानसभा चुनाव? केरल के रण से होगी शुरुआत
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
India AI Summit
'भारत में है सबसे बड़ा AI क्लासरूम...,' माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट का बड़ा दावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
Punjab
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों में पंजाब लगातार टॉप अचीवर, निवेश को लेकर नई चर्चा
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
video
VIDEO: घसीटा और 1-2-2-4... थप्पड़ों की बौछार, नकल से रोका तो प्रोफेसर को पीटा
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO