LPG सप्लाई के दबाव में शख्स करने लगा खुदकुशी, जांच में खुला 8 लाख के सिलेंडर घोटाले का काला-चिट्ठा

Maharashtra LPG: पश्चिम एशिया जंग के चलते देशभर की कई जगहों में LPG सिलेंडरों की किल्लत देखी जा रही है. इस बीच महाराष्ट्र में एक हैरान कर देने वाला मामला देखने को मिला है. यहां के धरशिव में तुलजापुर तहसील में एक गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर ने HP कंपनी के लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान आत्महत्या का प्रयास किया. इस घटना में जांचकर्ताओं को आगे जो मिला उसने कहीं अधिक बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

सिलेंडरों की मांग ने किया परेशान

घटना के तुरंत बाद सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है. मामले से परिचित लोगों का कहना है कि शख्स पर ग्राहकों की ओर से सिलेंडरों की भारी मांग थी, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त सप्लाई नहीं थी. बता दें कि खाड़ी देशों में जंग के बाद से ही LPG सिलेंडरों को लेकर काफी किल्लत देखी जा रही है.

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सिलेंडरों की कालाबाजारी

घटना में चौंकाने वाला मोड़ तब सामने आया जब तमालवाड़ी पुलिस ने गैस कंपनी से संपर्क किया. जांच के दौरानस्टॉक ऑडिट में प्राप्त सिलेंडरों और वास्तव में बांटे गए सिलेंडरों के बीच एक चौंकाने वाला अंतर सामने आया. पुलिस के मुताबिक, लगभग 8 लाख रुपये की कीमत वाले 1,200 सिलेंडरों से जुड़ा एक घोटाला सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर सिलेंडरों की कालाबाजारी की गई थी.

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जांच में जुटी पुलिस

तमालवाड़ी पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल ठाकुर और उनकी टीम इस मामले की जांच कर रही है. अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जांच आगे बढ़ने के साथ-साथ और भी जानकारियां सामने आने की संभावना है. गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से आत्महत्या के प्रयास की घटना लोगों के बीच काफी चर्चा में है.

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