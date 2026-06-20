Maharashtra Hanuman Temple: महाराष्ट्र के परभणी स्थित हनुमान मंदिर के हॉल की छत गिर गई. जिसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है. बताया जा रहा है कि कई लोग सीढ़ियों के नीचे भी फंसे हुए हैं. शनिवार होने के चलते मंदिर में कीर्तन और महाप्रसाद के लिए लोगों की तादाद बाकी दिनों से ज्यादा थी.
जानकारी के मुताबिक मंदिर में कंस्ट्रक्शन चल रहा था. दोपहर के समय मंदिर के सामने बन रहे नए सभा मंडप का पिलर अचानक ढह गया, जिससे छत का बड़ा हिस्सा भी गिर पड़ा. घटना के बाद परिसर में चीख-पुकार मच गई है. पुलिस और स्थानीय प्रशासन घटनास्थल बचाव अभियान चला रहे हैं. घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है.
महाराष्ट्र के परभणी तालुका के यशवाड़ी गांव से एक दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है. यहां स्थित हनुमान मंदिर परिसर में बने सभा मंडप के पिलर और छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर ढह गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 8 से 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. वहीं, छत के… pic.twitter.com/jnOJqCPgB1
— Zee News (@ZeeNews) June 20, 2026
कई एंबुलेंस मौके पर तैनात की गई हैं और मलबे से निकाले गए घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा जा रहा है. क्रेन की मदद से मलबा हटाकर लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन ने लोगों से घटनास्थल पर अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की है.
यह खबर बिल्कुल अभी-भी आई है, ज्यादा जानकारी का इंतेजार है.