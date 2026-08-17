/महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी वालों को मराठी सीखने की डेडलाइन खत्म, अब बोलना ही होगा... कुठे जायचं साहेब?

समाचार एजेंसी के मुताबिक परिवहन विभाग जांच के दौरान यह देखेगा कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को रोजमर्रा के काम के लिए जरूरी मराठी आती है या नहीं. अगर किसी ड्राइवर को बुनियादी मराठी नहीं आती, तो उसे तुरंत लाइसेंस रद्द करने के बजाय पहले एक महीने का नोटिस दिया जाएगा. इस दौरान ड्राइवर को मराठी सीखकर अपनी दक्षता साबित करनी होगी. अगर एक महीने में मराठी सीख ली तो लाइसेंस चलता रहेगा. अगर नोटिस खत्म होने के बाद भी ड्राइवर जरूरी मराठी नहीं सीख पाता है तो उसका लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. तीन महीने के सस्पेंशन के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है. इसका साफ मलतब है कि ड्राइवरों को 'कुठे जायचं साहेब?' यानी आपको कहां जाना है, मराठी में ही बोलना होगा.