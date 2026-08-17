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महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी वालों को मराठी सीखने की डेडलाइन खत्म, अब बोलना ही होगा... कुठे जायचं साहेब?

महाराष्ट्र में गैर मराठी ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. राज्य सरकार की ओर से उन्हें मराठी सीखने की जो 105 दिनों की डेडलाइन दी गई थी, वो खत्म हो गई है. अब 18 अगस्त से परिवहन विभाग उन ड्राइवरों के खिलाफ एक्शन लेगा जिन्हें काम चलाऊ मराठी भी नहीं आती है.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Aug 17, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 07:01 PM IST
महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी वालों को मराठी सीखने की डेडलाइन खत्म, अब बोलना ही होगा... कुठे जायचं साहेब?
Image Credit: महाराष्ट्र में अब ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को मराठी में ही बात करनी होगी. (Photo: AI)

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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