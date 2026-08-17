/महाराष्ट्र में ऑटो-टैक्सी वालों को मराठी सीखने की डेडलाइन खत्म, अब बोलना ही होगा... कुठे जायचं साहेब?

महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चलाने वाले गैर-मराठी ड्राइवरों के लिए दी गई 105 दिन की मोहलत खत्म हो गई है. अब 18 अगस्त से परिवहन विभाग ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा, जिन्हें कामचलाऊ मराठी भी नहीं आती. नियम नहीं मानने पर ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड होने से लेकर हमेशा के लिए रद्द तक हो सकता है. महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने सोमवार को कहा कि ड्राइवरों को मराठी का बुनियादी ज्ञान देने के लिए 1 मई से 15 अगस्त तक 105 दिन का समय दिया गया था. यह समय-सीमा अब खत्म हो चुकी है.
समाचार एजेंसी के मुताबिक परिवहन विभाग जांच के दौरान यह देखेगा कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को रोजमर्रा के काम के लिए जरूरी मराठी आती है या नहीं. अगर किसी ड्राइवर को बुनियादी मराठी नहीं आती, तो उसे तुरंत लाइसेंस रद्द करने के बजाय पहले एक महीने का नोटिस दिया जाएगा. इस दौरान ड्राइवर को मराठी सीखकर अपनी दक्षता साबित करनी होगी. अगर एक महीने में मराठी सीख ली तो लाइसेंस चलता रहेगा. अगर नोटिस खत्म होने के बाद भी ड्राइवर जरूरी मराठी नहीं सीख पाता है तो उसका लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है. तीन महीने के सस्पेंशन के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द किया जा सकता है. इसका साफ मलतब है कि ड्राइवरों को 'कुठे जायचं साहेब?' यानी आपको कहां जाना है, मराठी में ही बोलना होगा.
परिवहन मंत्री के मुताबिक महाराष्ट्र में ड्राइवरों के लिए मराठी की दक्षता से जुड़ा कानून 1989 से ही मौजूद है. हालांकि इसे लंबे समय से प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया. सरनाईक ने कहा कि उन्होंने इस नियम को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है ताकि राज्य में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों को मराठी का कामकाजी ज्ञान हो.
सरकार ने ड्राइवरों को मराठी सिखाने के लिए खास तैयारी भी की. परिवहन विभाग ने कोंकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य संघ जैसे संगठनों के साथ मिलकर पढ़ने की सामग्री तैयार की. ड्राइवरों के लिए चार पेज की एक पुस्तिका तैयार की गई, जिसमें रोजमर्रा के परिवहन काम में इस्तेमाल होने वाले करीब 18 से 20 जरूरी मराठी वाक्य शामिल हैं. सरकार के मुताबिक राज्य में 160 सक्रिय शाखाओं और करीब 1600 प्रशिक्षकों के नेटवर्क के जरिए 11 लाख से ज्यादा ड्राइवरों को प्रशिक्षण दिया गया है. ट्रेनिंग पूरी करने वाले ड्राइवरों को QR कोड से सत्यापित सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे.
मराठी की जांच सिर्फ अभी होने वाली कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी. परिवहन मंत्री ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस के नियमित रिन्यूअल के दौरान भी भाषा की जानकारी की जांच अनिवार्य होगी. सरकार के इस फैसले का ऑटो और टैक्सी यूनियनों की ओर से शुरुआती विरोध हुआ था. इसके बाद सरकार ने यूनियन नेताओं और अन्य प्रतिनिधियों से बातचीत की और ड्राइवरों को तैयारी के लिए 105 दिन का समय दिया. अब यह समय पूरा हो चुका है. मंत्री प्रताप सरनाईक ने साफ कहा है कि 18 अगस्त से कार्रवाई शुरू होगी और सरकार अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगी.