जब आप सो रहे थे, तब महाराष्ट्र में चला 'मिडनाइट शो', फडणवीस से मिले NCP धड़ों के नेता, शरद पवार के रुख पर टिकी नजरें

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. मंगलवार देर रात हुई कई अहम बैठकों ने इस बात की अटकलों को हवा दे दी है कि क्या शरद पवार कोई बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले हैं. दिलचस्प बात यह रही कि एक ओर शरद पवार खेमे के नेता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले, वहीं दूसरी ओर अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी मुख्यमंत्री से अलग बैठक की. इन मुलाकातों के बाद राजनीतिक गलियारों में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.
सूत्रों के मुताबिक, एनसीपी (शरद पवार) के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सबसे पहले मुंबई स्थित शरद पवार के आवास 'सिल्वर ओक' जाकर उनसे मुलाकात की. इसके कुछ समय बाद वह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे. उधर, सत्ता में शामिल एनसीपी के वरिष्ठ नेता सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने भी मुख्यमंत्री से अलग बैठक की. हालांकि इन बैठकों में क्या चर्चा हुई, इस पर किसी भी नेता या मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
जुलाई 2023 में अजित पवार के अलग होकर भाजपा नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में शामिल होने के बाद से शरद पवार की पार्टी लगातार राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है. अब पार्टी के भीतर भी भविष्य की रणनीति को लेकर अलग-अलग राय सामने आने लगी है. सूत्रों का दावा है कि पार्टी के 10 विधायकों में से लगभग आधे विधायक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथ जाने के पक्ष में हैं. उनका तर्क है कि विपक्ष में रहने के कारण अपने क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए जरूरी फंड और प्रशासनिक मंजूरियां हासिल करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है. बताया जा रहा है कि जयंत पाटिल ने भी हाल ही में पार्टी विधायकों को यह संकेत दिया था कि बड़ी संख्या में विधायक एनडीए के साथ जाने की इच्छा जता रहे हैं. हालांकि शरद पवार ने अब तक इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई संकेत नहीं दिया है.
विधानसभा में केवल 10 विधायक और लोकसभा में आठ सांसद होने के बावजूद एनसीपी (शरद) इस समय राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है. इसकी वजह यह है कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आने वाले समय में कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों, खासकर परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जुड़े प्रस्तावों को लेकर अपनी संख्या मजबूत करना चाहती है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे में छोटे दलों का समर्थन भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
सियासी हलचल केवल शरद पवार खेमे तक सीमित नहीं है. सूत्रों का कहना है कि जब से एनसीपी (शरद) में कांग्रेस में विलय या एनडीए के साथ जाने जैसे विकल्पों पर खुलकर चर्चा शुरू हुई है, तब से अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में भी संगठन और नेतृत्व को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. माना जा रहा है कि पार्टी के भीतर सुनेत्रा पवार की भूमिका और संगठन की दिशा को लेकर भी कई नेता सवाल उठा रहे हैं.
इन राजनीतिक बैठकों से ठीक एक दिन पहले पूर्व राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने सुनेत्रा पवार के पार्टी अध्यक्ष चुने जाने को चुनौती देते हुए कानूनी नोटिस भेजा था. नोटिस में संगठनात्मक चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं. हालांकि महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि पूरी पार्टी सुनेत्रा पवार के नेतृत्व के साथ खड़ी है और कानूनी जवाब देने का फैसला पार्टी की कोर कमेटी करेगी. इसके बावजूद पार्टी के भीतर कुछ नेताओं की नाराजगी की चर्चाएं सामने आ रही हैं. सूत्रों के अनुसार, संगठन में राज्यसभा सांसद पार्थ पवार के बढ़ते प्रभाव को लेकर भी कुछ नेताओं में असंतोष है.
पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार अलग-अलग संभावनाओं की चर्चा होती रही है. बीएमसी चुनाव के नतीजों के बाद दोनों एनसीपी गुटों के फिर से एक होने की अटकलें तेज हुई थीं, लेकिन बाद में यह चर्चा ठंडी पड़ गई. हाल के दिनों में पहले एनसीपी (शरद) के कांग्रेस में विलय की संभावना सामने आई. हालांकि बताया गया कि कांग्रेस के भीतर इस प्रस्ताव को लेकर पूरी सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद अब पार्टी के एक वर्ग के एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं ने नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है.
मंगलवार देर रात हुई बैठकों ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी कई समीकरण बदल सकते हैं. फिलहाल किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन जिस तरह अलग-अलग खेमों के नेता लगातार सक्रिय हैं, उससे यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में शरद पवार का अगला फैसला राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है.