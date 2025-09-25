Advertisement
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो...', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग, महाराष्ट्र के मंत्री का विवादित बयान

Nitesh Rane: महाराष्ट्र में गरबा उत्सव को लेकर सियासी पारा हाई हो गया. बीते दिन (VHP) ने गरबा आयोजनों से अपील की है कि वे गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को ही आने दें. अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 25, 2025, 05:16 PM IST
'गरबे में आए मुस्लिमों का धर्मांतरण करा दो...', सांस्कृतिक उत्सवों पर चढ़ा सियासी रंग, महाराष्ट्र के मंत्री का विवादित बयान

Garba festival Maharashtra: देशभर में जगह-जगह पर गरबा उत्सव हो रहा है. महाराष्ट्र में भी गरबा उत्सवों की बड़ी धूम होती है. विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने गरबा आयोजनों से अपील की है कि वे गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को ही आने दें और किसी को भी प्रवेश करने देने से पहले सबके आधार कार्ड चेक करें. अब इसे लेकर सियासत भी होने लगी, लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि गरबे में अगर मुस्लिम आएं तो उनका धर्मांतरण करा दो.

विहिप ने कही थी ये बात 
इससे पहले वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने था कि 'गरबा कोई मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने की पूजा है. जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, उन्हें इसमें हिस्सा क्यों लेना चाहिए.' उन्होंने आयोजकों को सलाह दी कि वे प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड की जांच करें, प्रतिभागियों के माथे पर तिलक लगाएं और पूजा करने के बाद ही उन्हें अंदर आने दें. वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता गरबा आयोजनों पर नजर रखेंगे. जो लोग मां दुर्गा में आस्था नहीं रखते, उन्हें गरबा जैसे पवित्र आयोजन में शामिल होने का कोई हक नहीं है.उनके इस टिप्पणी का बीजेपी ने भी समर्थन किया था. 

कांग्रेस की टिप्पणी पर बीजेपी का पलटवार
हालांकि विहिप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि वीएचपी समाज को आग लगाना चाहती है. वे धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं. यह संगठन देश को अस्थिर करने की मंशा से बना है.' वीएचपी का यह रुख भारत की विविधता में एकता की नींव को हिलाता है और यह सरकार की सोच को भी दर्शाता है. हालांकि कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि समाज को बांटने का इतिहास कांग्रेस का है. उसने मराठा आरक्षण जैसे मुद्दों पर भी लोगों को गुमराह किया

