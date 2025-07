गोल टोपी, दाढ़ी वाले हरे सांप... मुसलमानों पर फडणवीस के मंत्री का विवादित बयान

Maharashtra Nitesh Rane News: महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार के एक मंत्री ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने इशारों में ही मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा कि गोल टोपी पहनने वाले और दाढ़ी वालों ने मुझे वोट नहीं दिया. मिनिस्टर नितेश राणे ने ललकारते हुए कहा कि अगर मैं हिंदुओं का समर्थन नहीं करूंगा तो क्या उर्दू बोलने वालों का समर्थन करूंगा?

राणे ने आगे कहा, 'वे (मुसलमानों के लिए) हरे सांप हैं. मुंबई का डीएनए हिंदू है.' राणे के बयान पर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं.

Mumbai, Maharashtra Minister Nitesh Rane says, "The ones wearing round caps and beards did not vote for me. I have become an MLA with the votes of Hindus. If I do not support Hindus, will I support those who speak Urdu?... They are green snakes... The DNA of Mumbai is Hindu." pic.twitter.com/m9UJMOLeyR

— ANI (@ANI) July 11, 2025