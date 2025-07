'लाचारी का दूसरा नाम फडणवीस', नोटों से भरे बैग के साथ दिखे महाराष्ट्र के मंत्री, राउत ने साधा निशाना

Sanjay Shirsat: महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा भूंचाल आ गया है. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने एक ऐसा वीडियो शेयर कर दिया है, जो चर्चा का विषय बन गया है. वीडियो शिंदे गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शिरसाट का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि मंत्री जी अपने घर के अंदर बेडरूम पर बैठे हुए हैं और सिगरेट पी रहे हैं, साथ ही उनके पास एक पैसों से भरा बैग रखा है, जिसमें रखे नोट साफ दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा एक पालतू कुत्ता भी पास में ही है.

शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा,'मुझे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तरस आ रहा है! वह और कितनी बार यूं ही बैठे-बैठे अपनी प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ते देखेंगे? लाचारी का दूसरा नाम है - फडणवीस!' इसके अलावा संजय राउत ने यह भी लिखा,'यह थ्रिलर वीडियो देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जरूर देखना चाहिए! महाराष्ट्र के मंत्री का यह वीडियो बहुत कुछ कहता है.'

वायरल वीडियो पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा,'आज संजय शिरसाट बनियान और अंडरवियर में बैठे हैं. हम 'खोखे' (नकदी के डिब्बे) की बात करते हैं, 50 खोखे, एकदम ठीक, वीडियो में साफ दिख रहा है. सिर्फ बनियान और अंडरवियर में ये सारी हरकतें हो रही हैं, उनके पास पैसों से भरे बैग हैं, ये सारा पैसा कहां से आया? किसने दिया? क्या कोई नोटों की इतनी गड्डियां यूं ही लेकर घूम सकता है? और एक दिन पहले आए आयकर नोटिस के बारे में, क्या आयकर विभाग कोई कार्रवाई करेगा? मुख्यमंत्री के आदेश पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं? ये अहम सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी हैं.'

Mumbai, Maharashtra: On the viral video of Minister Sanjay Shirsat, Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray says, "... Today, it's Sanjay Sirsat, sitting in his vest and underwear. We talk about 'Khokhe' (boxes of cash), '50 Khokhe, Ekdum Okay', one is clearly seen in the video.… pic.twitter.com/JpiMcOUujK

