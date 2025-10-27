Advertisement
सलमान खान को पाकिस्तान ने बताया 'आतंकी', तो इस मंत्री ने पड़ोसी मुल्क को सुनाई खरी-खरी

बलूचिस्तान वाले बयान के बाद पाकिस्तान ने सलमान खान को 'आतंकवादी' घोषित किया है, जिसको लेकर महाराष्ट्र मंत्री योगेश रामदास कदम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 27, 2025, 03:08 AM IST
सलमान खान को पाकिस्तान ने बताया 'आतंकी', तो इस मंत्री ने पड़ोसी मुल्क को सुनाई खरी-खरी

Yogesh Ramdas Kadam On Salman Khan: बॉलीवुड स्टार सलमान खान को पाकिस्तान ने 'आतंकवादी' घोषित किया है. पाकिस्तान सरकार का फैसला सलमान के उस बयान के बाद आया, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान को अलग मुल्क बताया था. इस पर महाराष्ट्र मंत्री योगेश रामदास कदम ने कहा कि सलमान खान न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया भर में एक मशहूर और सम्मानित हस्ती हैं. उनके घर में भगवान गणेश की पूजा भारतीय परंपरा के अनुसार की जाती है. दरअसल, ये पाकिस्तान का अपना ही मजाक उड़ाना है. ये सब विशुद्ध रूप से राजनीतिक मकसद के लिए किया जा रहा है.

पाकिस्तान की 'नापाक' हरकत
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाक सरकार ने एक्टर सलमान खान को आतंकवाद-रोधी अधिनियम (1997) की चौथी अनुसूची में रखा है. इस सूची में उन लोगों को रखा जाता है, जिन पर आतंकवाद से जुड़े होने का शक होता है. चौथी सूची में शामिल होने का मतलब ये है कि अब सलमान खान की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी. यहां तक कि उनकी पाकिस्तान विजिट पर भी बैन लग सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है.

सलमान खान के बायान पर लगी थी मिर्ची
दरअसल, ये फैसला सलमान खान के रियाद में हुए जॉय फोरम 2025 में दिए बयान के बाद आया है. शाहरुख खान और आमिर खान के साथ शामिल हुए सलमान ने इस दौरान बलूचिस्तान को अलग मुल्क बताया था. सलमान के इस बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है.

सलमान ने सतीश शाह को किया याद
इससे पहले एक्टर सलमान खान ने अभिनेता सतीश शाह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. सलमान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी और सतीश शाह की एक पुरानी फिल्म की तस्वीर पोस्ट की. तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "मैं आपको 15 साल की उम्र से जानता था, आपने अपनी जिंदगी शानदार तरीके से जी, आपकी आत्मा को शांति मिले. सतीश जी, आपकी कमी खलेगी."

सलमान को मिल चुकी है धमकी
बता दें कि सलमान खान को पहले भी कई बार धमकी मिल चुकी है. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया था कि उनकी हिट लिस्ट में सलमान खान भी थे. लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शूटर्स मुंबई में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर कई बार रेकी कर चुके थे. हालांकि, कड़ी सुरक्षा की वजह से वो अपने मकसद में नाकाम रहे और सलमान पर हमला करने की उनकी योजना नाकाम रही. इस साल के अप्रैल महीने में अभिनेता सलमान खान को धमकी मिली थी. वर्ली में परिवहन विभाग के नंबर पर भेजे गए मैसेज में सलमान की गाड़ी को बम से उड़ाने के अलावा घर में घुसकर मारने की धमकी भी दी गई थी.

(इनपुट-आईएएनएस)

Shariqul Hoda

