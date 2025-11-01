Advertisement
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स-शरद पवार, मोदी सरकार पर बोला हमला

Satyacha Morcha: मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मतदाता सूची में डबल वोटर्स के आरोप लगते हुए चुनाव आयोग की जल्बाजी पर सवाल खड़े किए. राज ठाकरे ने ठाणे ग्रामीण के साढ़े चार वोटर्स द्वारा मलबार हिल में वोट डालने का हवाला भी दिया.

 

Nov 01, 2025, 06:54 PM IST
Maharashtra Vote Chori: 'वोट चोरी' का मुद्दा अब महाराष्ट्र में भी जोर पकड़ने लगा है. सत्याचा मोर्चा के बैनर तले वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अलग-अलग विचारधारा के राजनीतिक दल मनसे और महा-विकास अगाड़ी साथ आ गए हैं. आज मुंबई में सत्याचा मोर्चा के आह्वान पर राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और शरद पंवार एक मंच पर दिखाई दिए. मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने मतदाता सूची में डबल वोटर्स के आरोप लगते हुए चुनाव आयोग की जल्बाजी पर सवाल खड़े किए. राज ठाकरे ने ठाणे ग्रामीण के साढ़े चार वोटर्स द्वारा मलबार हिल में वोट डालने का हवाला भी दिया. राज ठाकरे ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामलों को 2017 से उठाने का दावा भी सत्याचा मोर्चा के मंच पर किया है. दूसरी तरफ मंच पर मौजूद उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज यहां मौजूद सभी जागरूक और देशभक्त वोटर्स है जो इस इनको खत्म कर सकते हैं. 

राज ठाकरे की धमकी 
राज ठाकरे ने सत्याचा मोर्चा को ताकतवर बताते हुए डबल वोटर्स की लिस्ट को जनता के सामने रखने का दावा किया है. राज ने कहा 'वोटर धूप में खड़े रहकर वोट करतें है लेकिन मैच तो पहले से ही फिक्स है'. राज ठाकरे यहीं नहीं रूके और उन्होंने सत्याचा मोर्चा में शामिल जनता से कहा कि जब भी चुनाव हो आप लोग हर घर में जाइए और जहां भी डबल वोटर्स दिखाई दे उनको जमकर पीटो और पुलिस को सौंप दो, तब तक ये बंद नहीं होगा.  

उद्धव ठाकरे की अपील 
उद्धव ठाकरे ने शोले फिल्म के डायलॉग का जिक्र करते हुए वोट चोरी का आरोप लगाया है. उद्धव ने कहा 'दूर दूर तक बच्चा रोता है,तो ....वैसे ही कहते हैं, एनाकोंडा आ जाएगा...और ऐसे ही मैं नहीं बोलता कि ये लोग नाम, पार्टी और अब वोट भी चुरा रहे हैं... इनकी भूख नहीं मिटती. मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उद्धव ने कहा 'ये हमारा पर्दाफाश करेंगे; मतलब उन्हें भी पता है की वोट चोरी हुआ है'. सत्याचा मोर्चा में शामिल हुए लोगों ने उद्धव ने अपील करते हुए कहा कि आप सभी पर जिम्मेदारी है की जाकर देखें की आपका वोट आया है, या नहीं. उद्धव ने राज को लेकर जनता से कहा कि हम दोनों भाई इस वोट चोरी के खिलाफ आपके लिए साथ आए हैं, अब हमारे साथ खड़ा होना आपकी जिम्मेदारी है. 

यह भी पढ़ें: 'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर पहली बार बोला RSS

फर्जी वोटर्स 

शरद पवार ने कुछ जगहों पर फर्जी आधार कार्ड बनने की शिकायतों के बारे में जिक्र किया. शरद पवार ने कहा कि फर्जी आधार कार्ड के मामले में जिन लोगों ने सबूत दिए थे उन्हीं पर मामला दर्ज किया गया. शरद पवार ने सभी पार्टियों से अपील करते हुए कहा कि हमारी विचारधारा बेसक अलग हो सकती है लेकिन वोट चोरी चल रही है और इसको रोकने के लिए हमे एकजुट होना पड़ेगा.

