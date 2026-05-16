गर्मी में राहत नहीं आफत बना तरबूज...कई शहरों में गई जान, कहीं पर बिगड़ी लोगों की हालत

Watermelon: गर्मियों के सीजन में तरबूज की मांग काफी ज्यादा बढ़ जाती है, तरबूज खाने में भी अच्छा लगता है और गर्मियों में ये कम पानी की भी कमी को दूर करता है. लेकिन अब इस मांग की पूर्ति करने के लिए देशभर के कई जगहों पर गलत तरीके से पकाया तरबूज बेचा जा रहा है. जिसकी वजह से कई लोग तरबूज खाकर बीमार हो गए, जबकि कुछ राज्यों में तरबूज खाकर लोगों की मौतें भी हुई, आइए जानते हैं कहां पर तरबूज खाने से लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ा.

यूपी में तरबूज खाने से बिगड़ी तबीयत

सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी की, यूपी के गोरखपुर जिले के बेलीपार थाना क्षेत्र के मलांव गांव में फूड प्वाइजनिंग का मामला सामने आया है. यहां पर तरबूज खाने की वजह से लोगों को तबीयत बिगड़ गई, सभी ने पहले मैगी खाई और उसके बाद तरबूज का सेवन किया था. देर रात सभी को उल्टी, दस्त और सांस लेने में दिक्कत शुरू हो गई. हालत गंभीर होने पर पहले स्थानीय स्तर पर इलाज कराया गया, लेकिन सुधार न होने पर 9 मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है.

बिजनौर से भी सामने आया मामला

वहीं बिजनौर जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जिले के शेर नगर नरैनी गांव में भी दावा किया गया कि एक 21 साल की लड़की की तरबूज खाने की वजह से अचानक मौत हो गई, इस खबर ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है.

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मध्य प्रदेश में हुई तरबूज खाने से मौत

मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी तरबूज खाने के बाद एक शख्त की मौत हो गई. वहीं मृतक के बेटे की हालत अभी गंभीर बनी हुई है. उसका अस्पताल में इलाज जारी है. सीने में जलन होने के बाद पिता-पुत्र ने तरबूज खाया था. इस मामले में डॉक्टर फूड पॉइजनिंग की आशंका जता रहे हैं. जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा की मौत की असली वजह क्या है.

रिपोर्ट के मुताबिक पेट क ठंडई के लिए पिता-पुत्र ने तरबूज खाया था. तरबूज खाने के कुछ ही देर के बाद उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई. परिजन तत्काल उन्हें लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इंद्र सिंह की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कोटा रेफर कर दिया. लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. बेटे विनोद की हालत अभी गंभीर बनी हुई है. विनोद का इलाज जारी है.

छत्तीसगढ़ में बच्चे की हुई मौत

छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले भी ऐसा ही मामला सामने आया है, यहां पर तरबूज खाने से एक 15 साल के लड़के की मौत हो गई जबकि तीन बच्चे बीमार पड़ गए. घटना घुरकोट गांव में हुई, जहां बच्चों ने सुबह कटा हुआ तरबूज शाम को खाया था. डॉक्टरों को शक है कि बीमारी का कारण फूड पॉइजनिंग और बैक्टीरियल कंटैमिनेशन हो सकता है, हालांकि सही वजह फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगी, फल खाने के तुरंत बाद बच्चों को उल्टी होने लगी और उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी, उनके परिवार वाले उन्हें पास के एक हेल्थकेयर सेंटर ले गए, जहां इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई.

बक्सर में तरबूज खाने से हुई मौत

बक्सर के औद्योगिक थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के आठ लोगों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि परिवार का एक सदस्य बाजार से तरबूज खरीद कर घर लाया था, इसके बाद परिवार के सभी लोगों ने मिलकर तरबूज खाया. तरबूज खाने के कुछ देर बाद ही एक-एक कर परिवार के सदस्यों को दस्त, उल्टी और सिर दर्द की शिकायत होने लगी. देखते ही देखते घर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, परिजनों ने तत्काल सभी बीमार लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई.

मुंबई में जांच के बाद बदली बात

मुंबई में कुछ समय पहले पायधुनी इलाके में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई. शुरुआत में कहा जा रहा था, कि तरबूज और बिरयानी खाने के बाद परिवार के सभी लोगों की मौत हुई थी. अब कहा जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग से मौत हुई, फूड एंड ड्रग्स विभाग और फोरेंसिकसाइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट के अनुसार, तरबूज में किसी तरह की मिलावट या जहर नहीं था.

क्या तरबूज खाने से हो सकती है मौत?

यथार्थ अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर कपिल शर्मा के अनुसार तरबूज खाने से इंसान की मौत नहीं होती है. तरबूज खाने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि तरबूज खाने से इंसान की मौत हो सकती है. खराब तरबूज खाने से उल्टी और दस्त की समस्या हो सकती है.

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