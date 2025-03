यात्रियों की जान से खिलवाड़: स्टेयरिंग पर मोबाइल रख छक्के-चौके देख रहा था बस ड्राइवर, हुआ बर्खास्त

Maharashtra News: इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का आगाज हो चुका है. क्रिकेट प्रेमियों को इस लीग का बेसब्री से इंतजार रहता है. देश हो या विदेश हर जगह इस लीग की खुमार रहता है.क्रिकेट प्रेमी सफर में भी मैच का लुत्फ उठाने से नहीं चूकते हैं. जवान, बूढ़े हो या बच्चे हर उम्र के लोग मैच देखने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कभी-कभी यही मैच परेशानी का सबब भी बन जाता है. दरअसल, महाराष्ट्र से एक ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां सड़क परिवहन निगम (MSRTC) ने गाड़ी चलाते वक्त अपने मोबाइल फोन पर क्रिकेट मैच देखना बस ड्राइवर को भारी पड़ गया. ड्राइवर को रविवार को बर्खास्त कर दिया गया. एक अफसर ने बताया कि परिवहन प्राधिकरण ने राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के निर्देश पर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की, जब एक मुसाफिर ने उन्हें ड्राइवर का वीडियो भेजा.

वीडियो दादर-स्वरगेट (पुणे) ई-शिवनेरी बस में सफर कर रहे एक मुसाफिर द्वारा शूट किया गया था. ड्राइवर क्रिकेट मैच में बिजी था और स्टीयरिंग व्हील के बगल में एक मोबाइल फोन पर क्रिकेट मैच का प्रसारण हो रहा था. इस दौरान कथित तौर पर मैच देखते हुए मुंबई-पुणे रोड पर बस चला रहा था. मुसाफिर ने वीडियो शूट कर वह क्लिप परिवहन मंत्री को भेज दी. इसके बाद यह कार्रवाई हुई.

5 हजार का लगाया जुर्माना

मुसाफिर ने वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मंत्री व सीएम देवेंद्र फडणवीस को टैग कर दिया था. इसके बाद सरनाईक ने फौरन एमएसआरटीसी के अफसरों को सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके बाद, ड्राइवर को बर्खास्त कर दिया. साथ ही, ,सवर्विस के लिए जिम्मेदार निजी कंपनी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया. बस ड्राइवर एक निजी बस संचालक की ओर से अनुबंध के आधार पर काम कर रहा था.

This driver was immediately suspended.

FIR is in process.

And more action is underway.@nitingodbole, your concern was duly noted and directed to respective Department officials, they verified it and did the due process for above immediate actions. https://t.co/hpFmProRUH

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 23, 2025