BMC Election: बीएमसी चुनाव में चाचा की शरण में पहुंचे अजित पवार, किया ऐलान साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव

BMC Election News: महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इसी बीच उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) के नेता अजित पवार ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पिंपरी-चिंचवड नगर निगम (PCMC) के चुनाव में उनकी पार्टी शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी. अजित पवार ने कहा कि स्थानीय स्तर पर विकास और जनहित को प्राथमिकता देते हुए यह फैसला लिया गया है. उनका मानना है कि दोनों दलों के साथ आने से पिंपरी-चिंचवड के नागरिकों को एक मजबूत और स्थिर विकल्प मिलेगा.

अजित पवार ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि सीटों के बंटवारे और रणनीति को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है. इस ऐलान को महाराष्ट्र की राजनीति में अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल के वर्षों में एनसीपी के भीतर हुए विभाजन के बाद यह पहला मौका है जब अजित पवार और शरद पवार गुट किसी बड़े चुनाव में साथ आने की बात सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं. अजीत पवार ने कहा, 'मैं अपने चाचा शरद पवार मिलकर चुनाव लड़ूंगा. आने वाले PCMC चुनावों के लिए घड़ी और तुरही एक साथ आ गए हैं.'

इस गठबंधन पर क्या कहते हैं सियासी पंडितों के दावे?

सियासी पंडितों के मुताबिक, इस गठबंधन का असर न केवल पिंपरी-चिंचवड बल्कि राज्य के अन्य नगर निगम चुनावों पर भी पड़ सकता है.वहीं, विपक्षी दलों ने इस फैसले पर नजर बनाए रखी है और इसे आगामी चुनावों से पहले बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत बताया जा रहा है. अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में यह गठबंधन किस रूप में सामने आता है और चुनावी मैदान में कितना असर डाल पाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

आखिर कैसे साथ आ गए चाचा-भतीजा?

महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजित पवार ने जाति और पहचान को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि यह सवाल कई लोगों के मन में था और इस पर खुलकर बात करना जरूरी है. अजित पवार ने कहा, 'आखिरकार दोस्तों, हम में से बहुत से लोग किसान हैं. किसान ही आपकी और मेरी असली पहचान है, न कि जाति.' उन्होंने आगे कहा कि राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए कभी-कभी कठिन लेकिन जरूरी फैसले लेने पड़ते हैं. अजित पवार के मुताबिक, अगर महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो समाज को जातिगत दायरों से ऊपर उठकर सोचना होगा और किसान, श्रमिक व आम जनता के हितों को प्राथमिकता देनी होगी.

यह भी पढ़ेंः Explainer: बीएमसी चुनाव में बन गए गठबंधन, कौन सा गुट कितना ताकतवर