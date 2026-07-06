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महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार, मिसिंग लिंक पर लैंडस्लाइड से लगी गाड़ियों की लंबी कतार, कई ट्रेनें रद्द, पानी में डूबी सड़कें

Mumbai Weather Update: महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है. कई जगहों पर पानी भर गया है तो कई ट्रेनें रद्द हो गई है. हाईवे भी बंद हो गए हैं. कई ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 06, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:57 AM IST
महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार, मिसिंग लिंक पर लैंडस्लाइड से लगी गाड़ियों की लंबी कतार, कई ट्रेनें रद्द, पानी में डूबी सड़कें
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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