/महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार, मिसिंग लिंक पर लैंडस्लाइड से लगी गाड़ियों की लंबी कतार, कई ट्रेनें रद्द, पानी में डूबी सड़कें

Mumbai Heavy Rain: महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है. आलम ऐसा है कि 24 घंटे से बारिश रुकी ही नहीं, जगह-जगह पर जलभराव हो गया है. बारिश की चपेट में आने से 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. हाईवे बंद हो गए हैं. नालासोपारा में बहुत ज्यादा पानी भर गया है, ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया है, लोहागढ़ किले के पास लैंडस्लाइड में एक परिवार फंस गया. इसके अलावा क्या कुछ हुआ जानते हैं.
चेंबूर में एक स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि खारघर में पांडवकड़ा वॉटरफॉल में जाने से दो लड़कों की मौत हो गई. मीरा रोड-भायंदर में, नारियल के पेड़ गिरने से एक और जान चली गई. वहीं भारी बारिश के बीच मानखुर्द इलाके में कई मंजिला 'चाल' ढह गई. इस चाल के मलबे में 6 लोगों की मौत हो गई.
रात भर इलाके में भारी बारिश की वजह से, पुणे से मुंबई जाने वाली 'मिसिंग लिंक' पर बड़ी टनल के एग्जिट के पास लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर फूड मॉल एरिया में भारी पानी भरने से दोनों तरफ का ट्रैफिक रोक दिया गया है, इस वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं. सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने इस जगह पर दोनों तरफ का ट्रैफिक कुछ समय के लिए बंद कर दिया है. जिससे मुंबई और पुणे की ओर जाने वाली गाड़ियों की कई किलोमीटर तक कतारें लग गई हैं और यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है.
Due to incessant heavy rainfall in the South East Ghat section between Karjat and Lonavala, a landslide has occurred between Thakurvad of Mumbai Division. Consequently, the following train services have been… pic.twitter.com/6ONVYM5om7
पानी कम होने और सड़क की जांच पूरी होने के बाद ही ट्रैफिक बहाल करने का फैसला लिया जाएगा. ड्राइवरों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें. कनेक्टिंग लिंक पर दूसरी सुरंग से ठीक पहले भूस्खलन होने के कारण पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर ट्रैफिक रोक दिया गया है. अच्छी बात यह रही कि एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि भूस्खलन के समय उस जगह से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी. एहतियात के तौर पर, हाईवे पुलिस ने मुंबई से पुणे जाने वाली लेन को भी बंद कर दिया है. इसके अलावा, पानी जमा होने के कारण एक्सप्रेसवे पर बोरघाट से होकर जाने वाला रास्ता भी बंद है. पुणे जिले में जोरदार बारिश हो रही है.
Maharashtra: A major landslide occurred on the Missing Link section of the Mumbai–Pune Expressway near the Khandala Exit. Consequently, the Mumbai-bound lane has been completely closed.
According to preliminary information, no casualties have been reported. Efforts are… pic.twitter.com/pRUSGhHabx
कर्जत और लोनावाला के बीच साउथ ईस्ट घाट सेक्शन में लगातार भारी बारिश की वजह से, मुंबई डिवीजन की अप मेन लाइन (UPML) पर ठाकुरवाड़ी (TKW) और मंकी हिल लूप केबिन (MHLC) के बीच लैंडस्लाइड हुआ है. जिसके चलते कई ट्रेनें रद्द हो गई तो कई ट्रेनों को डायवर्ट कर दिया गया.