/महाराष्ट्र में बारिश से हाहाकार, मिसिंग लिंक पर लैंडस्लाइड से लगी गाड़ियों की लंबी कतार, कई ट्रेनें रद्द, पानी में डूबी सड़कें

पानी कम होने और सड़क की जांच पूरी होने के बाद ही ट्रैफिक बहाल करने का फैसला लिया जाएगा. ड्राइवरों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करें. कनेक्टिंग लिंक पर दूसरी सुरंग से ठीक पहले भूस्खलन होने के कारण पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर ट्रैफिक रोक दिया गया है. अच्छी बात यह रही कि एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि भूस्खलन के समय उस जगह से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी. एहतियात के तौर पर, हाईवे पुलिस ने मुंबई से पुणे जाने वाली लेन को भी बंद कर दिया है. इसके अलावा, पानी जमा होने के कारण एक्सप्रेसवे पर बोरघाट से होकर जाने वाला रास्ता भी बंद है. पुणे जिले में जोरदार बारिश हो रही है.