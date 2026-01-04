Advertisement
trendingNow13063384
Hindi Newsदेशसिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप; 5 करोड़ रुपये की रिश्वत और धमकियों का किया दावा

सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप; 5 करोड़ रुपये की रिश्वत और धमकियों का किया दावा

BMC Elections: महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों से पहले महायुति के 68 पार्षदों के निर्विरोध चुने जाने पर विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा ने दावा किया कि इनमें 44 भाजपा, 22 शिवसेना और 2 एनसीपी के हैं. विपक्ष ने आरोप लगाया कि उम्मीदवारों को पैसे और दबाव देकर नामांकन वापस कराया गया है. विपक्ष ने राज्य चुनाव आयोग पर भी कई सवाल उठाए है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 12:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Maharashtra Municipal Corporation Elections: महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले सत्तारूढ़ महायुति को मिली बड़ी संख्या में निर्विरोध जीतों ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है. भाजपा प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने दावा किया कि महायुति के कुल 68 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या भाजपा उम्मीदवारों की है. उन्होंने बताया कि आठ नगर निगमों में भाजपा के 44 उम्मीदवार निर्विरोध हैं, जबकि शिवसेना के 22 और अकेले चुनाव लड़ रही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दो उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं.

विपक्षी दलों ने महायुति की निर्विरोध जीत पर साधा निशाना

विपक्षी दलों ने इन निर्विरोध जीतों पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए पैसों और दबाव का सहारा लिया गया. शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि महायुति का विरोध करने वाले उम्मीदवारों को 5 करोड़ रुपये तक की पेशकश की गई. उन्होंने दावा किया कि जलगांव में उम्मीदवारों के घरों पर पैसों से भरे बैग भेजे गए. राउत ने राज्य चुनाव आयोग (SEC) पर भी सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और नाम वापसी की समय-सीमा के बाद भी आवेदन स्वीकार किए जाने की जांच की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर मुंबई हमले के जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी

निष्पक्ष जांच की मांग

इस बीच, कांग्रेस नेता सतेज पाटिल ने सवाल उठाया कि सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही निर्विरोध क्यों चुने जा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल किया गया है और कुछ मामलों में रिटर्निंग अधिकारियों के फैसले भी संदिग्ध हैं. कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (KDMC) चुनावों में, जहां शिवसेना-भाजपा महायुति के 20 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है.

AAP ने मांग की है कि एकमात्र उम्मीदवार वाले वार्डों में भी मतदान कराया जाए और NOTA को मान्य विकल्प माना जाए. इस बीच, शिवसेना (UBT) और समाजवादी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवारों पर नामांकन वापस लेने के लिए भारी दबाव और लालच दिया गया. विपक्ष का कहना है कि निर्विरोध चुनावों की यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra Municipal Corporation Elections

Trending news

'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
Assembly Elections 2026
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
jammu kashmir news
घुसपैठ नाकाम, आतंकी नेटवर्क कमजोर; दो दशकों में 2025 रहा JK का सबसे शांत साल
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
MA
चुनावी बिगुल बजने से पहले टीएमसी में भगदड़? कांग्रेस में शामिल हो गईं सांसद मौसम नूर
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
Mustafizur Rahman
मुस्तफिजुर रहमान की रिलीज पर प्रियंका ने सरकार को घेरा, BCCI पर जड़ा गंभीर आरोप
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?
Blue Supermoon 2026
भारत में दिखा नए साल का पहला 'सुपरमून', आखिर क्यों कहलाता है ये 'वुल्फ मून' ?