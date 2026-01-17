Advertisement
पहचान, भावनाएं और पुराने नारे फेल; महाराष्ट्र ने राजनीति के ओल्ड चैप्टर को कर दिया क्लोज, दिया नया सिग्नल

Maharashtra Elections: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने परिवार केंद्रित राजनीति को बड़ा झटका दिया है. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जुगलबंदी के बावजूद शिवसेना (ठाकरे गुट) मुंबई महानगरपालिका (BMC) में अपना 30 साल पुराना वर्चस्व बरकरार नहीं रख सकी. वहीं, शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ के लिए किया गया गठबंधन भी मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में नाकाम रहा.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 17, 2026, 08:53 AM IST
Maharashtra Municipal Election Results: महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने परिवार केंद्रित राजनीति को बड़ा झटका दिया है. शहरों की गलियों, सड़कों और लोकल ट्रेनों से मिले लोगों के संदेश ने साफ कर दिया है कि दशकों से चले आ रहे राजनीतिक फॉर्मूले अब प्रभावी नहीं हैं. महाराष्ट्र में मतदाताओं ने इस बार भावनात्मक अपील या खानदानी विरासत से अधिक अपने रोजमर्रा के अनुभव और विकास को प्राथमिकता दी है.

महाराष्ट्र की सबसे बड़ी मुंबई महानगरपालिका (BMC) में ठाकरे परिवार का 30 साल का वर्चस्व इस चुनाव में खत्म हो गया. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जुगलबंदी के बावजूद शिवसेना (ठाकरे गुट) अपनी पहचान कायम नहीं रख सकी. वहीं, शरद पवार और अजित पवार गुट के बीच पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में किए गए गठबंधन भी मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में विफल रहे. ये नतीजे यह संकेत है कि परिवारवादी राजनीति अब अपने पुराने रूप में प्रभावी नहीं रही. मतदाताओं ने इस बार स्पष्ट तौर पर यह दिखाया कि केवल विरासत या खानदानी नाम के सहारे चुनाव जीतना मुश्किल हो गया है.

इस चुनाव ने मुंबई की टूटी सड़कों, ट्रैफिक जाम, मानसून में बाढ़ और लोकल ट्रेनों की भीड़ ने मतदाताओं की रोजमर्रा की परेशानियों को उजागर किया. यही मुद्दे वोटिंग के निर्णायक फैक्टर बने. अब मतदाता केवल भावनाओं या पहचान आधारित अपील पर भरोसा नहीं कर रहा. उन्होंने पिछले पांच वर्षों में अपनी जिंदगी में हुए सुधारों और रोजमर्रा के अनुभवों को आधार बनाया. जहां अनुभव नकारात्मक रहा, वहां सत्ता विरोधी संकेत मजबूत हुए. मुंबई में हुए मेगा प्रोजेक्ट्स- फ्लाईओवर, कोस्टल रोड, मेट्रो जैसी योजनाओं के बावजूद मतदाताओं ने अपने रोजमर्रा के अनुभव को प्राथमिकता दी. इसका मतलब है कि दिखावटी विकास अब मतदाताओं को प्रभावित करने में पर्याप्त नहीं है.

महाराष्ट्र में परंपरागत वोट बैंक हुआ कमजोर

बीएमसी और अन्य नगर निकायों के परिणामों ने स्पष्ट कर दिया कि परंपरागत वोट बैंक अब स्थिर नहीं रहे. माहाराष्ट्र की राजनीति लंबे समय तक यह मानती रही कि कुछ इलाकों और समुदायों में वोट अपने आप मिल जाएंगे. लेकिन इस बार मतदाता अधिक व्यावहारिक हो गया है और अपने अनुभव और विकास के आधार पर निर्णय लिया. मतदाता अब केवल नाम और विरासत के आधार पर निर्णय नहीं लेता. वे पूछ रहे हैं कि पिछले पांच साल में मेरी जिंदगी में क्या बदलाव हुआ? यदि जवाब संतोषजनक नहीं है तो उसका असर साफ देखने को मिला.

गठबंधन बनाओ और जीत पक्की

महाराष्ट्र की राजनीतिक में एक अहम फॉर्मूला था 'गठबंधन बनाओ और जीत पक्की' लेकिन इस चुनाव ने दिखाया कि गठबंधन तभी कारगर होते हैं जब उनके भीतर स्पष्ट दिशा और साझा रणनीति हो. केवल चुनावी गणित से मतदाता को प्रभावित करना अब मुश्किल हो गया है. इस चुनाव में टिकट चयन से लेकर गठबंधन रणनीति तक कई निर्णय राज्य की वास्तविक जरूरतों से अधिक राजनीतिक गणित पर आधारित दिखे. इसका परिणाम यह हुआ कि उम्मीदवार और मतदाता के बीच सीधा कनेक्शन कमजोर पड़ा. 

ठाकरे परिवार के वर्चस्व का हुआ अंत

मुंबई में ठाकरे परिवार का 30 साल का वर्चस्व समाप्त होना इस बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण है. राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जुगलबंदी ने भी बीएमसी का अंतिम गढ़ नहीं बचाया. वहीं, पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में पवार परिवार के दोनों गुटों का गठबंधन भी मतदाताओं को प्रभावित नहीं कर पाया. ये परिणाम दिखाता है कि केवल गठबंधन बनाना पर्याप्त नहीं है बल्कि उसके भीतर स्पष्ट साझा नीति और शहर की जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है. जनता अब सिर्फ विरासत या पुराने नाम के भरोसे वोट नहीं देती.

महाराष्ट्र में भाजपा की पकड़ हुई मजबूत

चुनावी नतीजों ने यह भी साबित किया कि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में न केवल राज्य और केंद्र में बल्कि स्थानीय स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. पिछले एक दशक में भाजपा ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं के सहारे संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया है. कभी बनियों और ब्राह्मणों तक सीमित मानी जाने वाली भाजपा अब गली-मुहल्लों में अपनी पैठ बना रही है और समाज के विभिन्न वर्गों में स्वीकार्यता बढ़ा रही है. पार्टी ने विरासत के बजाय विकास, संगठन और जमीनी संपर्क को आधार बनाया है.

परिवारवाद के लिए चेतावनी

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनावों के नतीजे परिवारवादी पार्टियों के लिए चेतावनी हैं. मतदाताओं ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि सिर्फ राजनीतिक विरासत या खानदान के नाम पर चुनाव जीतना अब संभव नहीं. बीएमसी में ठाकरे परिवार के लंबे समय तक चले आधिपत्य का खत्म होना इसके सबूत के रूप में देखा जा रहा है. पवार परिवार के दोनों गुटों के गठबंधन का विफल होना भी यही संदेश देता है कि गठबंधन और विरासत सिर्फ गणितीय जोड़-घटाव तक सीमित नहीं रह सकते. जनता अब जमीनी संगठन, स्थानीय जरूरतों और विकास की उपलब्धियों पर भरोसा करती है. पहचान की राजनीति, स्थायी वोट बैंक और बड़े प्रोजेक्ट्स के भरोसे अब चुनाव जीतने का दौर खत्म हो गया है. राजनीति अब नए सवालों का जवाब देने को मजबूर है. स्थानीय अनुभव, उम्मीद और मतदाताओं का भरोसा ही चुनाव की जीत का आधार बनेगा. केवल नाम, विरासत और परंपरागत वोट बैंक पर भरोसा करने वाली पार्टियों को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी.

महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव 2026 ने साफ संदेश दिया है कि परिवारवाद और पुराने फॉर्मूले अब काम नहीं कर रहे. मतदाताओं ने विकास, रोजमर्रा के अनुभव और जमीनी संगठन को प्राथमिकता दी. भाजपा ने मोदी के नेतृत्व में अपनी पकड़ मजबूत की और स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक शक्ति का प्रदर्शन किया. ठाकरे और पवार परिवार की राजनीतिक विरासत को मतदाताओं ने ठुकरा दिया, यह संकेत है कि आने वाले चुनावों में केवल खानदान और पहचान की राजनीति काफी नहीं होगी. शहरी मतदाता अब जमीनी हकीकत, अनुभव और भरोसे के आधार पर ही निर्णय ले रहे हैं. यह नतीजे राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत हैं और पार्टियों को नई रणनीति अपनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं.

