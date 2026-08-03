/WATCH: ओवरफ्लो बांध बना मौत का फंदा, दोस्त को बचाने कूदा युवक, कैमरे में कैद हुआ दिल दहला देने वाला VIDEO

Nasik dam overflow viral video: महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित बागलन के हरनबारी बांध में मछली पकड़ते समय एक युवक डूब गया. अपने साथी को डूबते देख उसे बचाने गया युवक भी तेज पानी की धार में फंस गया. हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उसे सुरक्षित बचा लिया गया. यह बेहद डरावना घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया.
विजय महादु सोनावणे (45) नासिक के बागलन तालुका में हरनबारी बांध पर मछली पकड़ने गए थे. पानी की धारा में बह गई हवा भरी ट्यूब को वापस लाने के लिए वे पानी में उतरे. लेकिन बांध ओवरफ्लो हो रहा था, इसलिए पानी के तेज बहाव में वे बहने लगे.
यह देखकर, दगड़पाड़ा-हरनबारी के रहने वाले रमेश सीताराम सोनावणे (25) उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे. लेकिन, बहाव इतना तेज था कि दोनों ही डूबने लगे. स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया.
यह घटनाक्रम देखने वालों की रूह कांप गई होगी. पानी के इतने तेज बहाव में जान बचाना सबसे जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी किसी बांध के आस-पास रहते हैं या उस ओर जाना है, तो सावधान रहें और सतर्क रहें.
बागलन के हरनबारी बांध में मछली पकड़ते समय एक युवक डूब गया. उसे बचाने गया युवक भी पानी में फंस गया. ये पूरी डरावनी घटना कैमरे में कैद हो गई. pic.twitter.com/55GYpfbDHF
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) August 3, 2026
विजय सोनावणे को बाहर निकालकर सीपीआर दिया गया और फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं, रमेश सोनावणे को रस्सी की मदद से सुरक्षित बचा लिया गया और उनका इलाज चल रहा है.
नासिक का हरनबारी बांध काफी समय से ओवरफ्लो हो रहा है, इसलिए प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि वो पानी में न उतरें और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें.
महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पंढरपुर में भीमा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है. लगातार बढ़ते जलस्तर से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. चंद्रभागा तट पर मौजूद कई पुराने मंदिर जलमग्न हो चुके हैं.
देश के कई राज्यों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण कई राज्यों के कई बांध ओवरफ्लो चल रहे हैं. मिसाल के लिए जम्मू-कश्मीर का सलाल डैम लबालब है. असम में आई जल प्रलय से 11 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं. असम में बाढ़-बारिश के कारण 85 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं. वहीं, सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं. इसी तरह केरल का मलंकरा डैम भी ओवरफ्लो हैं, लिहाजा एहतियात के तौर पर उसके गेट खोले गए हैं.
गुजरात में भी जल तांडव मचा हुआ है. आसमानी आफत से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ है. भारी बारिश और समुद्र में बढ़ते खतरे के चलते सूरत के डुमस बीच समेत आसपास के तटीय इलाकों में 7 अगस्त तक आम लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है.