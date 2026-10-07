'हमें पानी दो या आत्महत्या की अनुमति दो...,' नासिक में जहरीला पानी पीने को मजबूर 25 हजार की आबादी; परेशान लोगों का फूटा गुस्सा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के नासिक में अंबाड इंडस्ट्रियल एस्टेट के दत्तानगर इलाके में इस समय लोग दूषित पानी की समस्या से परेशान हैं. यहां गंदे पानी की वजह से इलाके में रहने वाले 119 लोगों को त्वचा से जुड़ी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है. अंबाड के वार्ड नंबर 27 में रहने वाले 25,000 लोगों को यह दूषित पानी सप्लाई हो रहा है. ऐसे में उनकी सेहत को लेकर चिंता खड़ी हो गई है.
इलाके में प्लेटिंग इंडस्ट्रीज से निकलने वाला पीले रंग का केमिकल-युक्त पानी नाले में बहाया जा रहा है. आरोप है कि इस दूषित पानी से हैंडपंप और कुओं का पानी भी प्रदूषित हो रहा है. इसके चलते मारुति संकुल, दत्तानगर और तुलजाभवानी इलाकों के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं.
दूषित पानी की समस्या से परेशान लोगों का कहना है कि इसके चलते त्वचा की बीमारियां, खुजली और जलन की समस्या बढ़ गई है. वहीं, पानी की अपर्याप्त सप्लाई और पानी का स्टोरेज टैंक न होने के चलते लोग हैंडपंप-कुएं के पानी पर निर्भर हैं. लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी परेशानी नहीं सुनी गई, तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. 'फ्री प्रेस जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि अंबाड इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित कुछ फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी वार्ड नंबर 27 में मारुति संकुल, दत्तानगर, तुलजाभवानी इलाके और नवनाथ महाराज मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में पहुंच रहा है. लोगों का दावा है कि इस प्रदूषण से स्थानीय नालियां, हैंडपंप और कुएं दूषित हो गए हैं, जिससे हेल्थ को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.
स्थानीय निवासियों का ये भी आरोप है कि अंबड इंडस्ट्रीयल एरिया में स्थित कुछ कोटिंग फैक्ट्रियों से केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा है. उन्होंने इलाके में दुर्गंध और कुओं-हैंडपंपों के पानी के रंग में बदलाव की शिकायत की है. इसको लेकर वार्ड काउंसलर नितिन दातिर ने नासिक नगर निगम (NMC) प्रशासन और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) से मामले का तुरंत संज्ञान लेने की मांग की है. मामले को लेकर दातिर ने मंगलवार को अन्य पार्षदों किरण गमने दाराडे और प्रियंका डोंडे समेत शिवसेना के कई पदाधिकारियों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने तख्तियां पकड़ी हुई थीं जिन पर लिखा था,' हमें पीने का पानी दो या आत्महत्या करने की अनुमति दो.' लोगों ने बताया कि NMC की ओर से पर्याप्त दबाव के साथ रेगुलर वॉटर सप्लाई न होने के चलते उन्हें अपनी रोज की जरूरतों के लिए हैंडपंप और कुओं पर निर्भर रहना पड़ता है. उन्होंने आरोप लगाया कि पानी केमिकल के चलते दूषित हो गया है, जिसके चलते खुजली, चकत्ते और त्वचा से जुड़ी अन्य परेशानियां बढ़ रही हैं. ऐसे में लोगों ने पानी का सैंपल टेस्ट करने, दोषी पाई जाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ एक्शन और पीने के साफ पानी की रेगुलर सप्लाई की मांग की है.