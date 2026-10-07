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'हमें पानी दो या आत्महत्या की अनुमति दो...,' नासिक में जहरीला पानी पीने को मजबूर 25 हजार की आबादी; परेशान लोगों का फूटा गुस्सा

Maharashtra Water Pollution: महाराष्ट्र के नासिक में लोग इन दिनों साफ पानी के लिए तरस रहे हैं. स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को साफ पानी के सप्लाई के लिए आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ रही है. यहां फैक्ट्री का सारा केमिकल पानी में मिल रहा है, जिससे लोगों की सेहत में खिलवाड़ हो रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Oct 07, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 01:30 PM IST
'हमें पानी दो या आत्महत्या की अनुमति दो...,' नासिक में जहरीला पानी पीने को मजबूर 25 हजार की आबादी; परेशान लोगों का फूटा गुस्सा

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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