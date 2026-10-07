'हमें पानी दो या आत्महत्या की अनुमति दो...,' नासिक में जहरीला पानी पीने को मजबूर 25 हजार की आबादी; परेशान लोगों का फूटा गुस्सा

दूषित पानी की समस्या से परेशान लोगों का कहना है कि इसके चलते त्वचा की बीमारियां, खुजली और जलन की समस्या बढ़ गई है. वहीं, पानी की अपर्याप्त सप्लाई और पानी का स्टोरेज टैंक न होने के चलते लोग हैंडपंप-कुएं के पानी पर निर्भर हैं. लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी परेशानी नहीं सुनी गई, तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. 'फ्री प्रेस जर्नल' की रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि अंबाड इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित कुछ फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पानी वार्ड नंबर 27 में मारुति संकुल, दत्तानगर, तुलजाभवानी इलाके और नवनाथ महाराज मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में पहुंच रहा है. लोगों का दावा है कि इस प्रदूषण से स्थानीय नालियां, हैंडपंप और कुएं दूषित हो गए हैं, जिससे हेल्थ को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.