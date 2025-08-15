महाराष्ट्र की सियासत में 'मीट' की एंट्री; AIMIM नेता ने 'बिरयानी पार्टी' देकर बढ़ाया सियासी पारा, CM फडणवीस ने कही ये बात

Maharashtra News: महाराष्ट्र की सियासत में मीट को लेकर जुबानी जंग छिड़ी है. 15 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक मीट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था. जिसके विरोध में आज AIMIM नेता ने बिरयानी पार्टी का आयोजन किया.
Maharashtra Meat Ban: महाराष्ट्र की सियासत में काफी ज्यादा उतार-चढ़ाव देखा जाता है. यहां पर कई नगर निगम प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी पर मांस की दुकानों और बूचड़खानों को बंद करने का निर्देश जारी किया था. इस निर्देश के बाद सियासी माहौल गरमा गया. वहीं अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता इम्तियाज जलील ने अपने आवास पर बिरयानी पार्टी का आयोजन किया और प्रतिबंध लगाने का कड़ा विरोध दर्ज कराया.
नगर निगम ने की थी घोषणा
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम ने मंगलवार को शहर की सीमा के भीतर सभी दुकानों, बूचड़खानों और मांस बेचने वाली दुकानों को 15 और 20 अगस्त को बंद रखने की घोषणा की है. हालांकि AIMIM नेता ने संभाजीनगर स्थित अपने आवास पर ही पार्टी रखी.
उन्होंने कहा, मैंने शाकाहारी व्यंजन के साथ चिकन बिरयानी बनाई है. अगर नगर आयुक्त आकर शाकाहारी भोजन मांगेंगे, तो मैं उन्हें दे दूंगा. लेकिन सरकार हमें यह न बताए कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं. इससे पहले जलील ने सभी नगर निगम आयुक्तों को 15 अगस्त को दोपहर 1 बजे मेरे आवास पर आयोजित चिकन बिरयानी और मटन कोरमा पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया था और प्रतिबंध के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और कहा था कि ऐसी चीजें बंद होनी चाहिए.
सीएम पर साधा निशाना
इसके अलावा ओवैसी के नेता ने इस प्रतिबंध को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर सीएम ने कमिश्नर को आदेश वापस लेने का निर्देश दिया होता, तो यह मामला वहीं खत्म हो जाता.जलील ने पूछा, वे कहते हैं कि हम (मांस) खा सकते हैं, लेकिन यह बाजार में उपलब्ध नहीं होगा. सरकार ऐसे आदेश जारी करके क्या हासिल करना चाहती है? गोकुल अष्टमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या यह त्योहार केवल कुछ जिलों में ही मनाया जा रहा है? पूरे राज्य में हिंदू इसे मना रहे हैं. अगर सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्ट नीति बनाई होती तो हम उसका सम्मान करते.
सीएम ने कही थी ये बात
जैसे ही मांस पर प्रतिबंध लगाने की बातें शुरू हुई तो इसका प्रदेश में कड़ा विरोध होने लगा. जिसके बाद सीएम फडणवीस ने कि इस तरह का निर्णय 1988 से राज्य में लागू है. राज्य सरकार ने कोई नया आदेश नहीं दिया है, यह पहले भी होता आया है.
