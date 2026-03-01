नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, धमाके में कई लोग घायल

Nagpur Massive Explosion: महाराष्ट्र के नागपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है. नागपुर जिले में SBL एनर्जी लिमिटेड में भीषण धमाका हुआ है, जिसकी वजह से 15 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायल होने वाले लोगों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया है. धमाके की असली वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है.

नागपुर, महाराष्ट्र: कटोल तहसील के राउलगांव के पास नागपुर से लगभग 40 किमी दूर स्थित एसबीएल कंपनी में विस्फोट हुआ, जहां बारूद, डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक सामग्री का निर्माण होता है। विस्फोट के कारण साइट पर आग लग गई। वर्तमान में बचाव कार्य जारी हैं और लगभग 15 घायल श्रमिकों को नजदीकी… pic.twitter.com/nV5JsD4K45 Add Zee News as a Preferred Source March 1, 2026

विस्फोटक बनाती है फैक्ट्री

यह धमाका कटोल तहसील के राउलगांव के पास नागपुर से लगभग 40 किमी दूर स्थित एसबीएल कंपनी में विस्फोट हुआ, जहां बारूद, डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक सामग्री का निर्माण होता है. विस्फोट के कारण साइट पर आग लग गई. पुलिस सुपरिटेंडेंट (नागपुर रूरल) हर्ष पोद्दार ने मौतों की पुष्टि की और कहा कि घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया है. वहीं ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर दर्शन रेवतवार ने कहा कि आज का हादसा बहुत दुखद है. हमें 18 जलने वाले मरीज मिले हैं, जिन्हें हमने आईसीयू में भर्ती किया है.

अपडेट जारी है...