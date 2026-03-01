नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, धमाके में कई लोग घायल

Advertisement
Maharastra News: महाराष्ट्र के नागपुर जिले में  में SBL एनर्जी लिमिटेड में भीषण धमाका हुआ है, जिसकी वजह से 15 लोगों की मौत हो गई. जबकि कई लोग घायल हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 01, 2026, 11:06 AM IST
Nagpur Massive Explosion: महाराष्ट्र के नागपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है. नागपुर जिले में SBL एनर्जी लिमिटेड में भीषण धमाका हुआ है, जिसकी वजह से 15 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घायल होने वाले लोगों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया है. धमाके की असली वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है. 

 

विस्फोटक बनाती है फैक्ट्री
यह धमाका कटोल तहसील के राउलगांव के पास नागपुर से लगभग 40 किमी दूर स्थित एसबीएल कंपनी में विस्फोट हुआ, जहां बारूद, डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक सामग्री का निर्माण होता है. विस्फोट के कारण साइट पर आग लग गई. पुलिस सुपरिटेंडेंट (नागपुर रूरल) हर्ष पोद्दार ने मौतों की पुष्टि की और कहा कि घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में ले जाया गया है. वहीं ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर दर्शन रेवतवार ने कहा कि आज का हादसा बहुत दुखद है. हमें 18 जलने वाले मरीज मिले हैं, जिन्हें हमने आईसीयू में भर्ती किया है. 

 

अपडेट जारी है...

