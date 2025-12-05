Advertisement
trendingNow13030185
Hindi Newsदेश

आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम फडणवीस ने कर दी बड़ी घोषणा

Maharashtra News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को उरण मार्ग पर अतिरिक्त उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को मंजूरी देने की घोषणा की है. सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म पर एक लेटर भी शेयर किया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 05, 2025, 03:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम फडणवीस ने कर दी बड़ी घोषणा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सीएम प्रदेश को ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को उरण मार्ग पर अतिरिक्त उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को मंजूरी देने की घोषणा की है. उन्होंने इसे मुंबईवासियों के लिए एक विशेष उपहार बताया है. सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेल मंत्रालय की ओर से जारी पत्र को शेयर करते हुए लिखा कि मुंबई वालों के लिए एक खास तोहफा है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का मेरे अनुरोध पर नेरुल-उरण-नेरुल (4 ट्रिप) और बेलापुर-उरण-बेलापुर (6 ट्रिप) जैसी अतिरिक्त लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए धन्यवाद जताया. साथ ही साथ लिखा कि  तारघर और गव्हाण में स्टॉपेज की मंजूरी के लिए आभारी हूं, इससे यात्रियों को बहुत फायदा होगा और मुंबई वालों का रोजाना का सफर बहुत आसान हो जाएगा. 

बता दें कि रेलवे बोर्ड की ओर से 3 दिसंबर 2025 को जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, पोर्ट लाइन मार्ग पर कुल 10 नई उपनगरीय सेवाओं को मंजूरी दी गई है. इनमें नेरुल-उरण-नेरुल के लिए 4 सेवाएं हैं जबकि बेलापुर-उरण-बेलापुर के लिए 6 सेवाओं को मंजूरी मिली है. उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड की तरफ से पोर्ट लाइन उपनगरीय सेवाओं के लिए तारघर और गव्हाण स्टेशनों पर ठहराव के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है. इससे उरण कॉरिडोर के साथ तेजी से विकसित हो रहे आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के यात्रियों को बहुत जरूरी राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्तमान में अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए सड़क परिवहन पर निर्भर हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

इसके शुरू हो जाने से लोग कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं और सड़कों पर भी वाहनों की संख्या कम देखने को मिलेगी. जनता काफी समय से इसकी मांग कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी परेशानी को समझते हुए इसे शुरू करने का आदेश दिया है. इसके लिए मैं जनता की तरफ से भी आभार प्रकट करता हूं. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अतिरिक्त सेवाएं और नए ठहरावों से भीड़भाड़ कम होगी, प्रतीक्षा समय में कमी आएगी और नवी मुंबई तथा उरण के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों के लिए समग्र यात्रा सुविधा में सुधार होगा. (आईएएनएस)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra news

Trending news

डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
संसद में उठा इंडिगो की उड़ानें रद्द होने मुद्दा, नागरिक उड्डयन मंत्री से मांगा जवाब
Indigo flight
संसद में उठा इंडिगो की उड़ानें रद्द होने मुद्दा, नागरिक उड्डयन मंत्री से मांगा जवाब
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
Adina Masjid
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
PM Modi
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
IndiGo Flight status
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
Indigo Airlines
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
Foreign relations
रूस का तेल या अमेरिका के साथ व्यापार, भारत के लिए किसकी दोस्ती है अधिक फायदेमंद
श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर मॉड्यूल होंगे बेनकाब
white collar terror module
श्रीनगर और गांदरबल में SIA ने मारा धड़ाधड़ छापा! व्हाइट कॉलर मॉड्यूल होंगे बेनकाब