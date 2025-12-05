आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम फडणवीस ने कर दी बड़ी घोषणा

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सीएम प्रदेश को ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को उरण मार्ग पर अतिरिक्त उपनगरीय ट्रेन सेवाओं को मंजूरी देने की घोषणा की है. उन्होंने इसे मुंबईवासियों के लिए एक विशेष उपहार बताया है. सीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेल मंत्रालय की ओर से जारी पत्र को शेयर करते हुए लिखा कि मुंबई वालों के लिए एक खास तोहफा है.

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का मेरे अनुरोध पर नेरुल-उरण-नेरुल (4 ट्रिप) और बेलापुर-उरण-बेलापुर (6 ट्रिप) जैसी अतिरिक्त लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू करने के लिए धन्यवाद जताया. साथ ही साथ लिखा कि तारघर और गव्हाण में स्टॉपेज की मंजूरी के लिए आभारी हूं, इससे यात्रियों को बहुत फायदा होगा और मुंबई वालों का रोजाना का सफर बहुत आसान हो जाएगा.

बता दें कि रेलवे बोर्ड की ओर से 3 दिसंबर 2025 को जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, पोर्ट लाइन मार्ग पर कुल 10 नई उपनगरीय सेवाओं को मंजूरी दी गई है. इनमें नेरुल-उरण-नेरुल के लिए 4 सेवाएं हैं जबकि बेलापुर-उरण-बेलापुर के लिए 6 सेवाओं को मंजूरी मिली है. उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड की तरफ से पोर्ट लाइन उपनगरीय सेवाओं के लिए तारघर और गव्हाण स्टेशनों पर ठहराव के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है. इससे उरण कॉरिडोर के साथ तेजी से विकसित हो रहे आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों के यात्रियों को बहुत जरूरी राहत मिलने की उम्मीद है, जो वर्तमान में अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए सड़क परिवहन पर निर्भर हैं.

इसके शुरू हो जाने से लोग कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकते हैं और सड़कों पर भी वाहनों की संख्या कम देखने को मिलेगी. जनता काफी समय से इसकी मांग कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनकी परेशानी को समझते हुए इसे शुरू करने का आदेश दिया है. इसके लिए मैं जनता की तरफ से भी आभार प्रकट करता हूं. मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि अतिरिक्त सेवाएं और नए ठहरावों से भीड़भाड़ कम होगी, प्रतीक्षा समय में कमी आएगी और नवी मुंबई तथा उरण के बीच यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों के लिए समग्र यात्रा सुविधा में सुधार होगा. (आईएएनएस)