वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार, क्यों कही शर्त लगाने की बात?

Maharashtra News: महाराष्ट्र की सियासत का पारा एक बार फिर हाई हो गया है. दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे के एक बयान ने हलचल मचा दी है. उन्होंने अपनी स्पीच में बीजेपी की तुलना अमीबा से की थी. जिसे लेकर बीजेपी उनपर निशाना साध रही है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए निराशा नेता कहा, जानिए क्या है मामला.

क्या बोले थे उद्धव ठाकरे?

उद्धव ठाकरे ने स्पीच देते हुए कहा था कि भाजपा पर निर्भरता की संस्कृति पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी "सब कुछ मुफ्त में दे रही है और वेतनभोगी मतदाता तैयार कर रही है. बीजेपी को अमीबा बताते हुए कहा कि ये पार्टी अपनी राजनीति के अनुरूप रूप बदलती है, समाज को तोड़ती है और अशांति पर पनपती है.

मुआवजे की मांग

ठाकरे ने आरोप लगाया कि पार्टी का सुशासन से कोई संबंध नहीं है और वह केवल चुनावी लाभ के बारे में चिंतित है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने मराठवाड़ा में भारी बारिश का हवाला देते हुए किसानों की परेशानी को उजागर किया और नुकसान के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

फडणवीस की तीखी प्रतिक्रिया

जिस पर फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि "जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, तो वह तरह-तरह की बातें कहने लगता है, समझदार लोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते.कल उन्होंने जो भी टिप्पणी की, उससे वास्तव में मेरे 1,000 रुपये बच गए, मैंने कहा था कि अगर वह विकास के बारे में एक भी शब्द बोलते हैं, तो 1,000 रुपये की शर्त लगा लो और मुझे पता चला कि उन्होंने विकास पर एक भी शब्द नहीं बोला.

जो रह गए वो सोना हैं

उन्होंने कहा कि शिवसेना को तोड़ने की हमेशा कोशिश की गई लेकिन जो भाग गए वो पीतल के हैं और जो अब भी मेरे साथ हैं वो सोना हैं. आज मराठवाड़ा की हालत बहुत खराब है, सरकार ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है. मैं यहां से शिवसैनिकों से अपील करता हूं कि वे मराठवाड़ा के किसानों की यथासंभव मदद करें.

ये भी पढ़ें: 'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे, बिना नाम लिए शिंदे पर कसा तंज