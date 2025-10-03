Advertisement
trendingNow12946578
Hindi Newsदेश

वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार, क्यों कही शर्त लगाने की बात?

Maharashtra News: महाराष्ट्र कि सियासत में अक्सर उतार-चढ़ाव देखा जाता है, एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है. उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की तुलना अमीबा से की, जिस पर फडणवीस ने पलटवार किया है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 03, 2025, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार, क्यों कही शर्त लगाने की बात?

Maharashtra News: महाराष्ट्र की सियासत का पारा एक बार फिर हाई हो गया है. दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे के एक बयान ने हलचल मचा दी है. उन्होंने अपनी स्पीच में बीजेपी की तुलना अमीबा से की थी. जिसे लेकर बीजेपी उनपर निशाना साध रही है. सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनके बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए निराशा नेता कहा, जानिए क्या है मामला.

क्या बोले थे उद्धव ठाकरे?
उद्धव ठाकरे ने स्पीच देते हुए कहा था कि भाजपा पर निर्भरता की संस्कृति पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि पार्टी "सब कुछ मुफ्त में दे रही है और वेतनभोगी मतदाता तैयार कर रही है. बीजेपी को अमीबा बताते हुए कहा कि ये पार्टी अपनी राजनीति के अनुरूप रूप बदलती है, समाज को तोड़ती है और अशांति पर पनपती है.

मुआवजे की मांग
ठाकरे ने आरोप लगाया कि पार्टी का सुशासन से कोई संबंध नहीं है और वह केवल चुनावी लाभ के बारे में चिंतित है. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने मराठवाड़ा में भारी बारिश का हवाला देते हुए किसानों की परेशानी को उजागर किया और नुकसान के लिए 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजे की मांग की. 

Add Zee News as a Preferred Source

फडणवीस की तीखी प्रतिक्रिया
जिस पर फडणवीस ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा कि "जब कोई व्यक्ति निराश हो जाता है, तो वह तरह-तरह की बातें कहने लगता है, समझदार लोग ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते.कल उन्होंने जो भी टिप्पणी की, उससे वास्तव में मेरे 1,000 रुपये बच गए, मैंने कहा था कि अगर वह विकास के बारे में एक भी शब्द बोलते हैं, तो 1,000 रुपये की शर्त लगा लो और मुझे पता चला कि उन्होंने विकास पर एक भी शब्द नहीं बोला. 

जो रह गए वो सोना हैं
उन्होंने कहा कि शिवसेना को तोड़ने की हमेशा कोशिश की गई लेकिन जो भाग गए वो पीतल के हैं और जो अब भी मेरे साथ हैं वो सोना हैं. आज मराठवाड़ा की हालत बहुत खराब है, सरकार ने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है. मैं यहां से शिवसैनिकों से अपील करता हूं कि वे मराठवाड़ा के किसानों की यथासंभव मदद करें. 

ये भी पढ़ें: 'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे, बिना नाम लिए शिंदे पर कसा तंज

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Maharashtra news

Trending news

होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
Sonia gandhi news
होटल के खिलाफ थीं इंदिरा, बिना शादी राजीव के घर एंट्री नहीं फिर कहां रहती थीं सोनिया
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर फडणवीस का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
Zubeen Garg Murder Case
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
;